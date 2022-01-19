«Зенит» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно

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сегодня, 13:21

В СМИ появилась информацию о том, что «Зенит» хочет подписать нападающего «Интернасьоналя» .

По данным источника, питерский клуб не заинтересован в покупке 20-летнего бразильца.

Кроме того, «Зенит» не рассматривает вариант с приобретением иностранного форварда в январе. Это связано с тем, что , скорее всего, останется в команде до лета, а зимой уже был приобретён из «Крыльев Советов». «Зенит» планирует усилить другие позиции в зимнее трансферное окно.