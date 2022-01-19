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«Зенит» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно

сегодня, 13:21

В СМИ появилась информацию о том, что «Зенит» хочет подписать нападающего «Интернасьоналя» Юри Альберто.

По данным источника, питерский клуб не заинтересован в покупке 20-летнего бразильца.

Кроме того, «Зенит» не рассматривает вариант с приобретением иностранного форварда в январе. Это связано с тем, что Сердар Азмун, скорее всего, останется в команде до лета, а зимой уже был приобретён Иван Сергеев из «Крыльев Советов». «Зенит» планирует усилить другие позиции в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 15:08
Сергеев не нап значит
particular
particular
сегодня в 14:47, ред.
Дааа... Зениту недобор игроков и нехватка денег, явно, не грозят :))
Вариативность, б@я :))
lotsman
lotsman
сегодня в 14:36
С самого начала этой оперы было ясно, что Зенит оставит Азмуна до лета.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:19
«Зенит» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно. В СМИ появилась информацию о том, что «Зенит» хочет подписать нападающего «Интернасьоналя» Юри Альберто.

- Заморочились поисками молодого перспективного нападающего; нашли; разрекламировали на всю Европу; а потом передумали??? Азмун, видите ли решил остаться до лета. Ну останется Азмун до лета, а потом уйдёт... Но этого самого Альберто летом уже не будет (а может даже и зимой...) Уведут конкуренты...

- Так и хочется сказать руководству "Зенита": "Вы своей трансферной "суетой" больше проиграли, чем выиграли..." Шума было, хоть отбавляй, а толку - 0 целых хрен десятых. А хвалиться тем, что аж Самого Сергеева купили - как-то по детски...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:51
У зенита есть мощный рукоблуд.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:23
Каждый день новые противоречивые новости
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