«Зенит» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно

В СМИ появилась информацию о том, что «Зенит» хочет подписать нападающего «Интернасьоналя» Юри Альберто.
По данным источника, питерский клуб не заинтересован в покупке 20-летнего бразильца.
Кроме того, «Зенит» не рассматривает вариант с приобретением иностранного форварда в январе. Это связано с тем, что Сердар Азмун, скорее всего, останется в команде до лета, а зимой уже был приобретён Иван Сергеев из «Крыльев Советов». «Зенит» планирует усилить другие позиции в зимнее трансферное окно.
Вариативность, б@я :))
Вариативность, б@я :))
- Заморочились поисками молодого перспективного нападающего; нашли; разрекламировали на всю Европу; а потом передумали??? Азмун, видите ли решил остаться до лета. Ну останется Азмун до лета, а потом уйдёт... Но этого самого Альберто летом уже не будет (а может даже и зимой...) Уведут конкуренты...
- Так и хочется сказать руководству "Зенита": "Вы своей трансферной "суетой" больше проиграли, чем выиграли..." Шума было, хоть отбавляй, а толку - 0 целых хрен десятых. А хвалиться тем, что аж Самого Сергеева купили - как-то по детски...
- Заморочились поисками молодого перспективного нападающего; нашли; разрекламировали на всю Европу; а потом передумали??? Азмун, видите ли решил остаться до лета. Ну останется Азмун до лета, а потом уйдёт... Но этого самого Альберто летом уже не будет (а может даже и зимой...) Уведут конкуренты...
- Так и хочется сказать руководству "Зенита": "Вы своей трансферной "суетой" больше проиграли, чем выиграли..." Шума было, хоть отбавляй, а толку - 0 целых хрен десятых. А хвалиться тем, что аж Самого Сергеева купили - как-то по детски...