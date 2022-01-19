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Агент Плеа прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

сегодня, 16:13

Стефан Курбис, агент нападающего «Боруссии» Менхенгладбах Алассана Плеа, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

Я никогда не комментирую подобную информацию. Все вопросы к спортивным директорам «Зенита» и «Боруссии».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 18:27
только побед!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 17:16
Это все слухи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:01
Его дело свою комиссию слупить...
Futurista
Futurista
сегодня в 16:47
Зенит начал переговоры по трансферу Пупкина...
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Вместо Пупкина подставь любую фамилию)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:16
Ни о чем....ничего и ничего.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:14
Дымком попахивает !)
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