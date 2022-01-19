Агент Плеа прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Стефан Курбис, агент нападающего «Боруссии» Менхенгладбах Алассана Плеа, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».
Я никогда не комментирую подобную информацию. Все вопросы к спортивным директорам «Зенита» и «Боруссии».
Медведев: Зенит не заинтересован в покупке Пупкина...
Агент Пупкина: Чушь собачья...
Вместо Пупкина подставь любую фамилию)...
Медведев: Зенит не заинтересован в покупке Пупкина...
Агент Пупкина: Чушь собачья...
Вместо Пупкина подставь любую фамилию)...