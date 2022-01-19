Медведев: «„Зенит“ не заинтересован в покупке Плеа»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе питерского клуба к нападающему «Боруссии» Менхенгладбах Алассану Плеа.
«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе питерского клуба к нападающему «Боруссии» Менхенгладбах Алассану Плеа.
«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа.
Все по-стандарту: придумали, через час опровергли...
Все по-стандарту: придумали, через час опровергли...