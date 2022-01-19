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Медведев: «„Зенит“ не заинтересован в покупке Плеа»

сегодня, 15:58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе питерского клуба к нападающему «Боруссии» Менхенгладбах Алассану Плеа.

«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:59
Ни волос крашенных, ни татуировок. Средненький игрок, который даже в РПЛ затеряется.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 17:42
Кто бы сомневался ))
Все по-стандарту: придумали, через час опровергли...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:17
Ну и правильно,надо экономить!😜
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:57, ред.
Начинается. Сначала нужен, теперь нет, а завтра он уже одной ногой в Зените.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:31
Зачем им нужен этот неликвид
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:07
Кстати топ для РПЛ
drug01
drug01
сегодня в 15:59
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