Не только Сергеев будет конкурентом Дзюбы. «Зенит» нашел француза вместо бразильца

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19 января 2022, 15:58

Но всё зависит от трансфера Азмуна.

До матча с «Бетисом» менее месяца

Пока мотивационный спикер Дзюба на сборах советует напарникам по команде «жить футболом», Семак подумывает, как развивать команду дальше. С подачи Бердыева на сборах «Зенита» Нуралы Алип – защитник из Казахстана, но главная интрига межсезонья связана с центром атаки. Иван Сергеев присоединился к составу, набрали ребят из второй команды, и теперь в Дубае готовятся к встрече с футболистами Пеллегрини.

«Бетис» не является эталоном надежной обороны. У севильцев десятое место по пропущенным мячам, 24 ошибки в 21 матче Ла Лиги, но это третья команда испанского сезона. В скандальной игре против «Севильи», которую сорвал фанат, попав игроку по голове пластиковой трубой, «огурцы» напомнили о себе. Продолжение дерби принесло им кубковую победу 2:1.

«Бетис» набрал форму – три виктории и ничья, и проведет еще 3 матча до выездной игры против «Зенита». Семаку важно четко спланировать сборы, чтобы и в Лиге Европы сразу получилось, и старт РПЛ с внутренними кубковыми баталиями не испортить. Задача непростая, ротация будет важным пунктом, даже если Дзюба остается основным форвардом. Но Азмун-то может уйти.

«Ювентус» переключился на Азмуна

Если бы иранец показывал, что умеет, в каждом матче, то давно выступал за «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» или «Барселону». Феноменальная игра головой, голевое чутье, понимание футбола одного касания – Азмун объективно сильный снайпер. Долго и спокойно рос в РПЛ , а это большая роскошь по нынешним меркам. Как только стал чуточку стабильнее, то из Казани и Ростова-на-Дону перебрался в город с действующим чемпионом, которого сам же помог создать.

Но контракт истекает, желания оставаться нет. «Лион» открыто ведет переговоры с нападающим, на что имеет право. Тут все официально, и даже «Ювентус» не сильно скрывает, что ворвался в чужое общение, ведь возникли проблемы сразу с двумя нападающими. С Дибалой история давняя – Пауло получает 13.5 млн евро, контракт истекает летом. Хочет много денег, а у «Ювентуса» проблемы с финансами.

Также дело в игре Дибалы. Иногда лидер и важный футболист, а пройдет месяц – аргентинца не видно на поле. Переговоры о новом контракте перенесены на февраль, а «Интер» подливает масла в огонь, присматриваясь к потенциальному свободному агенту. Пауло не праздновал гол в ворота «Удинезе», что не смог внятно объяснить, и уколол Аллегри фразой, что «не играем в красивый футбол, это не наша сильная сторона».

Вот и Мората мечтал об уходе, хотел в «Барселону», где успехов тоже мало, зато стиль точно другой. Альваро рассердился, когда Аллегри заблокировал аренду, а тренер вот так объяснил ситуацию:

Мората спокоен, он хорошо тренируется и любит «Ювентус». Мы поговорили по душам, он успокоился.

Но сам факт, что форвард расстроился, когда не пустили в состав шестой команды Ла Лиги, показательный. В Турине больше не хотят осаваться, даже Икарди отказался – не устраивает аренда на полгода без определенности в будущем. И ловкого Скамакку из «Сасуоло» попросту не отпустили. Азмун не был первым выбором, но его пользу говорит истекающий контракт, опыт в еврокубках и результативность.

За полсезона футболисты «Ювентус» сто раз сказали, что не могут перестроиться на атакующий футбол без Роналду. Привыкли, что в плохие дни португалец страховал. А теперь Аллегри напомнил — нет парня, который выжал 37 голов за сезон. У Мораты 5 точных ударов в Серии А, у Дибалы – 7, и этого мало для гарантированной путевки в ЛЧ . Форвард нужен, и Азмун за пару миллионов – не худшая из ставок.

Причем хитрый «Ювентус» предложил 1 млн евро сразу, а 2 бонусами. Потом «Зенит» откажется, а туринцы поднимут ставку до 3 млн сразу и 1 млн бонусами, и получится соразмерное предложение с тем, которое есть от «Лиона». «Ньюкасл» явно даст больше всех, но Азмун, и другие звезды, вроде проблемного Азара, не спешат спасать аутсайдера АПЛ с деньгами шейхов.

Нашли вариант ещё и в Бундеслиге

Дзюба не получит новый контракт, если не согласиться на снижение оклада. И получит то, что хочет, если будет вести себя аккуратно и окажется, что Сергеев не готов к переходу на новый уровень после нескольких месяцев в РПЛ , первых для него в карьере. Ивану 26 лет, намного моложе, чем Дзюба, поэтому Семак принял верное решение. Но если нападающий «Крыльев Советов» не заиграет, то отпускать Азмуна опасно.

Впрочем, учтите еще и мнение самого Сердара. Явно инициирует расставание зимой, не откажется от «Ювентуса», ведь такой шанс выпадает раз в жизни. «Зениту» же играть в трех разных турнирах, заражение коронавирусом, травмы и дисквалификации неизбежны. Нужно расширить обойму. И вот тут вспоминаем, что еще в сентябре петербуржцы вели двух бразильцев. Первый – Артур Кабрал из «Базеля», понравился скаутам «Барселоны».

Но переговоры по нему приостановили, когда Лапорта начал рассказывать о трансфере Холанда. Зато Артур уже услышал, что им заинтересовались в топ-5, вряд ли поедет зимой в АПЛ , до лета можно побегать за «Базель». «Зениту» логично прийти за Юри Альберто. Это воспитанник «Сантоса», который прошел путь от неправильного прозвища «новый Неймар» (играет совершенно не так и в ближе к центру атаки) до основы «Интернасьонала» в двадцать лет.

В 55 матчах разных турниров забил 19 мячей, отдал 4 ассиста. У Азмун в «Ростове» статистика скромнее, как и в «Рубине», если кому-то кажется, что таких показателей Альберто мало для перехода в «Зенит». Форвард, который играет нетривиально, но в узнаваемом по Клаудиньо и Малкому стиле, может зайти в основу вот этого «Зенита». Вот только в РПЛ попадет, только если «Лион» или «Ювентус» предложат за Азмуна столько денег, что петербуржцы согласятся.

И если Алессио Плеа не захочет из Бундеслиги перебираться в РПЛ . Француз – еще один кандидат, и его трансфер приближают проблемы «Боруссии» М. Команда двенадцатая в таблице, а Плеа, который провел блестящий прошлый сезон, но плох в этом – 11 матчей в основе в чемпионате, 7 выходов на замену, всего 3 гола и 1 ассист. Зато такая диспозиция помогает «Зениту» не переплатить.

Клуб первый в РПЛ , поскольку рядом с неоднозначными ставками – например, речь о вратаре и центральном защитнике, куда больше удачных сделок. Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и Клаудиньо изменили команду, как до этого Ракицкий, Азмун и Дзюба. А если заметно смягчат лимит, то в случае неудачи приличных молодых форвардов всегда можно подписать новых иностранцев. Да и с россиянами о новых контрактах переговоры станут проще.

А вот если верны слухи, что не хотят никого подписывать, и затянут с прощанием с Азмуном – допустят ошибку. Сердар морально уже в новом клубе, хотя физически на сборах. Семак знает, что ничем хорошим такие истории не завершаются.