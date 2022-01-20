«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» — 2:1.
За хозяев забил Гонсалу Верту (103'), в составе гостей отличились Иско (106') и Эден Азар (116').
Ранее из Кубка Испании вылетел «Атлетико».
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» — 2:1.
За хозяев забил Гонсалу Верту (103'), в составе гостей отличились Иско (106') и Эден Азар (116').
Ранее из Кубка Испании вылетел «Атлетико».
Бензема конечно же очень сильно влияет на качество атаки Реала, но по мне уж слишком сильно команда начинает от него зависеть. Остальным игрокам атаки пора уже научиться брать инициативу на себя и вести команду вперед.
Азар в кои то веки порадовал своей отдачей. Не понравился Иско - игрок он очень умный и хорошо видящий поле, но сегодня был слеп, в нескольких моментах игнорировал находящихся в выгодной позиции партнеров. Скорее всего сказывается отсутствие игровой практики.
С победой всех мадридиста!
Бензема конечно же очень сильно влияет на качество атаки Реала, но по мне уж слишком сильно команда начинает от него зависеть. Остальным игрокам атаки пора уже научиться брать инициативу на себя и вести команду вперед.
Азар в кои то веки порадовал своей отдачей. Не понравился Иско - игрок он очень умный и хорошо видящий поле, но сегодня был слеп, в нескольких моментах игнорировал находящихся в выгодной позиции партнеров. Скорее всего сказывается отсутствие игровой практики.
С победой всех мадридиста!