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«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании

вчера, 23:34
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» — 2:1.

За хозяев забил Гонсалу Верту (103'), в составе гостей отличились Иско (106') и Эден Азар (116').

Ранее из Кубка Испании вылетел «Атлетико».

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 00:38
трудная победа,но всё равно поздравляю
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:25
Хороший бой Реалу дал Эльче. Заставил сливочных помучаться и отпахать 120 минут а уже через 2 дня командам играть друг с другом снова но уже в чемпионате. Надеюсь у Эльче хватит сил.
протон
протон
сегодня в 00:21
Судья тянул Эльче как мог, но не вышло
протон
протон
сегодня в 00:19
Удаление Марсело оооооочень сомнительное. Странно что Кубок не проходит с ВАРом
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:02
Очень не простая игра вышла для Реала. При всех достоинствах Анчелотти, с ротацией у него всегда были проблемы, что в последствии и выливается в подобные игры, в которых резервисты находятся в ужасной форме. Да и у игроков основы чувствуется усталость после Суперкубка. А некоторые игроки, такие как Йович уровень и резервистов не вытягивают. Серб на поле смотрелся как слон в посудной лавке, неповоротливый, медленный, неуклюжий. Камавинге нужно учится быть хладнокровным на поле, и меньше кидаться в необдуманные подкаты, а то в его действиях процентов 70 суеты, а процентов 30 игры. Но, главное, характер смогли показать и вырвать нужную победу!
Hamman
Hamman
вчера в 23:58
Как же это в стиле Реала! Играть спустя рукава практически всю игру, транжирить голевые моменты и по настоящему включиться в игру только после пропущенного гола.
Бензема конечно же очень сильно влияет на качество атаки Реала, но по мне уж слишком сильно команда начинает от него зависеть. Остальным игрокам атаки пора уже научиться брать инициативу на себя и вести команду вперед.
Азар в кои то веки порадовал своей отдачей. Не понравился Иско - игрок он очень умный и хорошо видящий поле, но сегодня был слеп, в нескольких моментах игнорировал находящихся в выгодной позиции партнеров. Скорее всего сказывается отсутствие игровой практики.
С победой всех мадридиста!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:53
Он молодец - это точно!
NOVA
NOVA
вчера в 23:48
фух!! хорошо что даже судья как не старался, не помешал Реалу выиграть!!! а так Реал заслуженно победил, а так ни желтой у Кросса, ни красной и штрафного у Марса не было и в помине, да и много других моментов!! не знаю кто этого судью зарядил против Реала, ну его явно на мыло!! а так Реал с победой, доказали, что и в критической ситуации РЕАЛ - это СИЛА!!!
sash71
sash71
вчера в 23:48, ред.
Тяжелая выдалась для мадридцев игра. Чувствовалась усталость.
kamilchik
kamilchik
вчера в 23:41
Я верил в Реал даже после гола, несмотря на удаление. Внутренний голос говорил что будет камбэк. Это всегда было нашем стиле - выходить за счет класса.

Porque nadie resiste,
Tus ganas de vencer!

Hala Madrid!
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:37
Реал заставил понервничать
Азар сделал то чего от него ждали с момента прихода из Челси-забил победный гол!
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