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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера»

сегодня, 00:29
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» дома проиграл «Тоттенхэму» — 2:3.

За хозяев забивали Дака Патсон (24’) и Джеймс Мэддисон (76’), в составе гостей отличились Харри Кейн (38’) и Стевен Бергвейн (90+5', 90+7').

«Лестер» расположился на десятом месте, «Тоттенхэм» — пятый.

В следующем туре «Лестер» встретится с «Брайтоном», «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 00:54
Мдаа.. посмотрел хайлайты. Шпор как будто Конте подстегивал кнутом.
После того как забили второй гол, бросились вырывать победу в уже закончившемся матче и к моему удивлению преуспели. Молодцы! Вот так нужно играть, до свистка судьи, а не до конца матча)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:45
Крутой матч. Тоттенхэм красавцы!
drug01
drug01
сегодня в 00:41
С победой!
Foxes
Foxes
сегодня в 00:41
Да это просто пи.....Ц!
Нет слов.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:33
трижды камбекнули
Vasya Vasev
Vasya Vasev
сегодня в 00:32
ШУП ШУП))))
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