«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» дома проиграл «Тоттенхэму» — 2:3.
За хозяев забивали Дака Патсон (24’) и Джеймс Мэддисон (76’), в составе гостей отличились Харри Кейн (38’) и Стевен Бергвейн (90+5', 90+7').
«Лестер» расположился на десятом месте, «Тоттенхэм» — пятый.
В следующем туре «Лестер» встретится с «Брайтоном», «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».
После того как забили второй гол, бросились вырывать победу в уже закончившемся матче и к моему удивлению преуспели. Молодцы! Вот так нужно играть, до свистка судьи, а не до конца матча)))
После того как забили второй гол, бросились вырывать победу в уже закончившемся матче и к моему удивлению преуспели. Молодцы! Вот так нужно играть, до свистка судьи, а не до конца матча)))
Нет слов.
Нет слов.