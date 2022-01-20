«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера»

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сегодня, 00:29

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» дома проиграл «Тоттенхэму» — 2:3.

За хозяев забивали Дака Патсон (24’) и Джеймс Мэддисон (76’), в составе гостей отличились Харри Кейн (38’) и Стевен Бергвейн (90+5', 90+7').

«Лестер» расположился на десятом месте, «Тоттенхэм» — пятый.

В следующем туре «Лестер» встретится с «Брайтоном», «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».