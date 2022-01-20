«Динамо» обыграло команду вооружённых сил Катара со счётом 12:0

«Динамо» на сборе в Катаре обыграло местную команду вооружённых сил страны.
Встреча закончилась разгромной победой «бело-голубых» со счётом 12:0.
За москвичей забивали Смолов (дубль, оба гола с пенальти), Жуковский, Тюкавин (дубль), Скопинцев, Гладышев (дубль), Мазурин (дубль), Сазонов и Фомин (с пенальти).
3 мяча к перерыву против такого соперника было как-то несолидно.
Федя, наверное, сидит зубами скрежещет- дубль не только у него, но и ещё у троих.)) Даже Шейх забил, да какую пушку расчехлил, прям любо-дорого.
У хозяев понравился кипер- сурьёзный малый.
При приближении нападающего соперника бесстрашно бросается вниз и производит жёсткий захват руками обеих ног этого нападающего.
Какой ВУС у него, интересно?))
Это и есть Федин дубль- пара пеналей за такие художества, исполненные как под копирку.
У нас Шима отыграл весь второй тайм и, по-видимому, он в поряде, что весьма радует. Органично смотрелись Сулаквелидзе и Мазурин, это тоже хорошо.
Если, наконец, привести в чувство Галкина, то у нас выпрет уже следующий полный слой перспективенной молодёжи в центр поля.
Этак мы даже не на два, а на все три фронта играть потянем..(пока шутка).
Ждём развития сюжета с этими сборами..
3 мяча к перерыву против такого соперника было как-то несолидно.
Федя, наверное, сидит зубами скрежещет- дубль не только у него, но и ещё у троих.)) Даже Шейх забил, да какую пушку расчехлил, прям любо-дорого.
У хозяев понравился кипер- сурьёзный малый.
При приближении нападающего соперника бесстрашно бросается вниз и производит жёсткий захват руками обеих ног этого нападающего.
Какой ВУС у него, интересно?))
Это и есть Федин дубль- пара пеналей за такие художества, исполненные как под копирку.
У нас Шима отыграл весь второй тайм и, по-видимому, он в поряде, что весьма радует. Органично смотрелись Сулаквелидзе и Мазурин, это тоже хорошо.
Если, наконец, привести в чувство Галкина, то у нас выпрет уже следующий полный слой перспективенной молодёжи в центр поля.
Этак мы даже не на два, а на все три фронта играть потянем..(пока шутка).
Ждём развития сюжета с этими сборами..