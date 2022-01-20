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«Динамо» обыграло команду вооружённых сил Катара со счётом 12:0

сегодня, 19:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)12 : 0ВС КатараМатч завершен

«Динамо» на сборе в Катаре обыграло местную команду вооружённых сил страны.

Встреча закончилась разгромной победой «бело-голубых» со счётом 12:0.

За москвичей забивали Смолов (дубль, оба гола с пенальти), Жуковский, Тюкавин (дубль), Скопинцев, Гладышев (дубль), Мазурин (дубль), Сазонов и Фомин (с пенальти).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:58
Ваня, Приветище и Салютище!!!!!!!
Ваня, если честно, я вообще не вижу, что обсуждать. Даже комментарии к этой игре, выглядят смешными и ненужными. Кого обыграли, с кем играли? С таким же успехом, можно было сыграть со своей молодёжкой, и точно- пользы было бы больше. Странно, что не запланировали игру со сборной озера Чад.... У меня слов нет.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:49
Доброго Здоровья, Capral!
Пацаны сделали то, что должны были сделать, максимально реализовать созданные голевые моменты во время тренировочного матча с соперником, который выступал в роли подвижных "конусов". Главное,что все футболисты Динамо хорошо побегали и продышались в течении всего предоставленного игрового времени и никто не травмировался, а счёт и уровень соперников пускай обсуждают болельщики других команд.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:47
Динамо обыграл катарский ЦСКА!!! Молодцы, парни.
Байкал-38
Байкал-38 ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 20:23
KTS22
KTS22
сегодня в 20:22
Звери
suiw
suiw ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:21
Да понял я. Просо сама игра понравилась. Там ещё могли пяток забить. Да и сломались вояки после пятого гола совсем. Арабский менталитет
Байкал-38
Байкал-38 ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 20:16, ред.
Да не принимай все шутки близко к сердцу. Многие команды на подготовительных сборах играют вообще с любителями и все понимают, что это просто подготовка и соперник и счёт не главное. Просто согласись потешно звучит "команда вооружённых сил Катара" да ещё и счёт очень уж "серьёзный"!

P.S. Как говориться: "пошутить на эту тему, сам Бог велел".
1bear
1bear
сегодня в 20:02
это даже не товарняк - лёгкая тренировка
suiw
suiw
сегодня в 20:01, ред.
Для справки: Команда Вооружённых сил Катара трижды становилась серебряными призёрами чемпионата мира среди военных (в 1981, 2017 и 2019 годах) и один раз выигрывала бронзу (2005). Не стоит недооценивать противника не только по этой причине — за ВСК выступает больше десятка футболистов из высшей лиги чемпионата Катара. Защитник Абдурахман Абубакар, хавбек Маджди Сиддик, форварды Маджид Мохамед и Абдулгадир Ильяс имеют опыт выступления за главную сборную страны. И,кстати, последнююигру со сборной Катара сборная России проиграла 1-2
Байкал-38
Байкал-38 ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 19:58
Да это я так не со зла!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:57
Соперник был ну очень достойный.
suiw
suiw ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:51
Жаба душит?
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:51
И, что интересно, что находятся ещё "знатоки", которые, даже в такой комедии пытаются найти рациональное зерно. Воистину- пиар границ не имеет....
112910415
112910415
сегодня в 19:47
ровно это и предполагалось
drug01
drug01
сегодня в 19:46
Вот такой счёт....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:43
Вояки Катара оказались слабее наших ментов.
протон
протон
сегодня в 19:43
Игра в одну калитку, грубо говоря Шварц провёл тренеровку, проверил молодежь, понравились Мазурин, Сулаквидзе, Жуковский,надеюсь они оправдают ожидания и будут привлекаться к основе.
протон
протон
сегодня в 19:42
Следующая игра с заключёнными Гуантанамо?
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:41
У Вас тоже кстати!
suiw
suiw
сегодня в 19:41
Я игру смотрел, а ты нет. Зачем зря желчью исходить?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:36
И тут с пенальти...А Гладышев,Тюкавин и Мазурин отдуваются за годка.
баск
баск
сегодня в 19:35
Во втором вышли люди покруче и поставили всё на свои места, а то всего
3 мяча к перерыву против такого соперника было как-то несолидно.

Федя, наверное, сидит зубами скрежещет- дубль не только у него, но и ещё у троих.)) Даже Шейх забил, да какую пушку расчехлил, прям любо-дорого.

У хозяев понравился кипер- сурьёзный малый.
При приближении нападающего соперника бесстрашно бросается вниз и производит жёсткий захват руками обеих ног этого нападающего.
Какой ВУС у него, интересно?))
Это и есть Федин дубль- пара пеналей за такие художества, исполненные как под копирку.

У нас Шима отыграл весь второй тайм и, по-видимому, он в поряде, что весьма радует. Органично смотрелись Сулаквелидзе и Мазурин, это тоже хорошо.
Если, наконец, привести в чувство Галкина, то у нас выпрет уже следующий полный слой перспективенной молодёжи в центр поля.
Этак мы даже не на два, а на все три фронта играть потянем..(пока шутка).

Ждём развития сюжета с этими сборами..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:35
Теперь бы выпустили бы из страны.
Союзник противников
Союзник противников ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 19:35
...афроамериканский,а не чёрный.
suiw
suiw ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:34
    Carl Lewis
    Carl Lewis ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 19:33
    У Вас очень хороший черный юмор.
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:33
    И не стыдно таких соперников выбирать. Впрочем, чему удивляться.....
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 19:30
    Следующим соперником Динамо будет детский хор Катара!
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 19:20
    Это,пусть динамики линяют быстрее,пока те в раздевалке ружпарк не разобрали...)
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 19:18
    Покуражились во втором тайме пацаны.
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