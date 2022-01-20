«Динамо» обыграло команду вооружённых сил Катара со счётом 12:0

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сегодня, 19:17

«Динамо» на сборе в Катаре обыграло местную команду вооружённых сил страны.

Встреча закончилась разгромной победой «бело-голубых» со счётом 12:0.

За москвичей забивали Смолов (дубль, оба гола с пенальти), Жуковский, Тюкавин (дубль), Скопинцев, Гладышев (дубль), Мазурин (дубль), Сазонов и Фомин (с пенальти).