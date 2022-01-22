Защитника «Порту» и сборной ДР Конго Шанселя Мбемба подозревают в мошенничестве.
Футболист, которому по действующему паспорту 27 лет, мог обмануть клуб и власти Португалии.
Якобы Мбемба может быть 33 года, а не 27. «Драконы» решили не продлевать контракт с игроком, чтобы обезопасить свою репутацию. Действующее соглашение защитника истекает в конце текущего сезона.
По окружностям по спилу,
Можно возраст угадать.
"Порту" в раз определило,
Сколько Мбембе можно дать.
Он кричал:"Я не сосна вам!
Дайте шанец Шанселю!"
"Тридцать три вам по кругАм там," -
Клуб гнул линию свою.
По окружностям по спилу,
Можно возраст угадать.
"Порту" в раз определило,
Сколько Мбембе можно дать.
Он кричал:"Я не сосна вам!
Дайте шанец Шанселю!"
"Тридцать три вам по кругАм там," -
Клуб гнул линию свою.
А так, поставили барьер великой мечте футболиста, вторглись в его внутренний мир и потоптались над европейскими ценностями... Сомнение - это не доказательство...
А так, поставили барьер великой мечте футболиста, вторглись в его внутренний мир и потоптались над европейскими ценностями... Сомнение - это не доказательство...