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«Порту» расстанется с футболистом, поскольку не уверен в его возрасте

вчера, 10:49

Защитника «Порту» и сборной ДР Конго Шанселя Мбемба подозревают в мошенничестве.

Футболист, которому по действующему паспорту 27 лет, мог обмануть клуб и власти Португалии.

Якобы Мбемба может быть 33 года, а не 27. «Драконы» решили не продлевать контракт с игроком, чтобы обезопасить свою репутацию. Действующее соглашение защитника истекает в конце текущего сезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:46
Чем Порту недоволен? Конголезцы считают возвраст по сезонам дождей . За прошедшие 33 года , в Конго , было 6 лет засухи - так что ему 27
Tostao
Tostao
вчера в 17:18, ред.
Black Lives Matter в любом возрасте.

По окружностям по спилу,
Можно возраст угадать.
"Порту" в раз определило,
Сколько Мбембе можно дать.
Он кричал:"Я не сосна вам!
Дайте шанец Шанселю!"
"Тридцать три вам по кругАм там," -
Клуб гнул линию свою.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:05
Для африканцев это в порядке вещей.
mphuZ
mphuZ
вчера в 13:59
Когда подписывали его, сомнений что-то никаких не было..
AntiZen
AntiZen ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:47
Он претендует на новый контракт, а футбол не шахматы тут физика нужна.
старина
старина
вчера в 12:21
Для загорелых это обычное дело
kust07
kust07 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 12:15
Такие инциденты происходят ещё в школах при получении паспорта
ДСА
ДСА
вчера в 12:08
Это для игр с молодежные сборные страшно, а для клуба без разницы сколько игроку лет, хоть 55.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:03
А какая им разница 27 ему или 33?
particular
particular
вчера в 11:56
Для сохранения репутации клуба, надо подписывать только тех, кто прошёл регистрацию в "Госуслугах" :))
А так, поставили барьер великой мечте футболиста, вторглись в его внутренний мир и потоптались над европейскими ценностями... Сомнение - это не доказательство...
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:50
Негры часто подделывают паспорта.
1bear
1bear
вчера в 11:44
хитрованы-футболисты и их агенты
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
В фифа он старовато выглядит...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:26
По этому поводу должен выступить предводитель негров селюк.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:23
Способов расстаться с ненужным игроком огромное количество. "Уловка номер 32"...
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 11:14
Может скорость упала и на это обратили внимание
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:57
А он, что претендует на участие в молодежных турнирах или на досрочную пенсию?
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
вчера в 10:52
Какая разница, если игрок соответствует клуба и стабильно играет в основе ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:51
Интересный повод для расторжения
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