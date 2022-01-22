«Порту» расстанется с футболистом, поскольку не уверен в его возрасте

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вчера, 10:49

Защитника «Порту» и сборной ДР Конго подозревают в мошенничестве.

Футболист, которому по действующему паспорту 27 лет, мог обмануть клуб и власти Португалии.

Якобы Мбемба может быть 33 года, а не 27. «Драконы» решили не продлевать контракт с игроком, чтобы обезопасить свою репутацию. Действующее соглашение защитника истекает в конце текущего сезона.