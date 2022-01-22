«Сочи» отправился на второй зимний сбор в Турцию

«Сочи» отправился на второй зимний сбор, который команда проведёт в городе Белек (Турция).
25 января команда проведет свой первый товарищеский матч на втором зимнем сборе. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены.
«Сочи» отправился на второй зимний сбор, который команда проведёт в городе Белек (Турция).
25 января команда проведет свой первый товарищеский матч на втором зимнем сборе. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены.
Зачем по 3 раза мотаться туда и обратно ????
Что за неотложные дела на 2-3 дня есть дома которые требуют срочного возвращения ??
Что дают тренировки в чужом климате при +25...если играть будут всё равно на холоде при минусовой февральской температуре??
Зенит то вообще зачем летает в футбол поиграть в тепле...коль на своей арене всегда +22....свистнул бы...сами команды из 18-й сотни рейтинга поприезжали бы поспарринговаться...
А из Сочи в Турцию - вообще край...
Для обзора..погода на сегодня...Сочи +7...Стамбул +1.....)))
Командам из Лиги которые с затратными сборами или без сборов - вошли в историю под кодовым названием "20 игр-0 побед" пора бы пересмотреть своё времяпрепровождение в межсезонье....на более дешёвые варианты.....
Зачем по 3 раза мотаться туда и обратно ????
Что за неотложные дела на 2-3 дня есть дома которые требуют срочного возвращения ??
Что дают тренировки в чужом климате при +25...если играть будут всё равно на холоде при минусовой февральской температуре??
Зенит то вообще зачем летает в футбол поиграть в тепле...коль на своей арене всегда +22....свистнул бы...сами команды из 18-й сотни рейтинга поприезжали бы поспарринговаться...
А из Сочи в Турцию - вообще край...
Для обзора..погода на сегодня...Сочи +7...Стамбул +1.....)))
Командам из Лиги которые с затратными сборами или без сборов - вошли в историю под кодовым названием "20 игр-0 побед" пора бы пересмотреть своё времяпрепровождение в межсезонье....на более дешёвые варианты.....