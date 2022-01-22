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«Сочи» отправился на второй зимний сбор в Турцию

вчера, 10:59

«Сочи» отправился на второй зимний сбор, который команда проведёт в городе Белек (Турция).

25 января команда проведет свой первый товарищеский матч на втором зимнем сборе. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены.

«Сочи» отправился на второй зимний сбор в Турцию

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:10, ред.
Кто нибудь скажет почему нельзя просто улететь на 3 недели и потренироваться...и вернуться ??
Зачем по 3 раза мотаться туда и обратно ????
Что за неотложные дела на 2-3 дня есть дома которые требуют срочного возвращения ??

Что дают тренировки в чужом климате при +25...если играть будут всё равно на холоде при минусовой февральской температуре??

Зенит то вообще зачем летает в футбол поиграть в тепле...коль на своей арене всегда +22....свистнул бы...сами команды из 18-й сотни рейтинга поприезжали бы поспарринговаться...

А из Сочи в Турцию - вообще край...
Для обзора..погода на сегодня...Сочи +7...Стамбул +1.....)))

Командам из Лиги которые с затратными сборами или без сборов - вошли в историю под кодовым названием "20 игр-0 побед" пора бы пересмотреть своё времяпрепровождение в межсезонье....на более дешёвые варианты.....
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:31
Хороших сборов и без травм
ОПС
ОПС
вчера в 11:22
Ну, и и ладно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:20
Когда сборная СССР была в первой пятёрке Европы стабильно,она тренировалась в Сочи,Хосте,а теперь миллионеры "Сочи" летят в Турцию.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:17
Х0рошо съездить в Турцию.
Futurista
Futurista
вчера в 11:02
Вот и решился вопрос что лучше)...Сочи или Турция...
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