«Сочи» отправился на второй зимний сбор в Турцию

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вчера, 10:59

«Сочи» отправился на второй зимний сбор, который команда проведёт в городе Белек (Турция).

25 января команда проведет свой первый товарищеский матч на втором зимнем сборе. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены.