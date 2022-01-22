Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ

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вчера, 22:23

Помощник президента РФ Владимира Путина и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведёт заседание с владельцами команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Заседание состоится 26 января. Цель собрания не уточняется.