Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ

Помощник президента РФ Владимира Путина и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведёт заседание с владельцами команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Заседание состоится 26 января. Цель собрания не уточняется.
В уставе УЕФА явно прописано, что локальные лиги должны быть независимы от государства.
Что за фигня в очередной раз происходит? Какая тем обсуждения, как убедить царя, что олимпиада - не самое главное в РПЛ?
В уставе УЕФА явно прописано, что локальные лиги должны быть независимы от государства.
Что за фигня в очередной раз происходит? Какая тем обсуждения, как убедить царя, что олимпиада - не самое главное в РПЛ?