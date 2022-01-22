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Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ

вчера, 22:23

Помощник президента РФ Владимира Путина и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведёт заседание с владельцами команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Заседание состоится 26 января. Цель собрания не уточняется.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 06:09
Ничем хорошим такие заседания не заканчиваются.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:58
Дождались сантехника с разводным ключом!
4RT
4RT
сегодня в 02:22
Будут создовать Ночную Футбольную Лигу
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:14
На заседании руководители отчитаются о ходе выполнения решений январского пленума ЦК в свете подготовки к Олимпийским играм.
Alexnvr
Alexnvr ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:47
Я же и сказал - это мои влажные мечты. Надеяться на кого-то это так себе решение. Я думаю частные владельцы клубов сами определятся. Но админресурс никто не отменял. Было уже заявление главы про лимит легионеров. Я уже не удивляюсь. Я взрослый и в сказки не верю. Но всё равно верится во что-то хорошее)))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 23:36
Надеешься ,что помощь потечёт в нужном направлении ? Что-то очень сомнительно .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:28
С госбюджетом не совсем хорошо. Тем более пенсии всем и военным тоже повышают. Поэтому думаю прикрутят кран утечки денег в профессиональный футбол. Если это так, то давно пора!
sash71
sash71 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:10
В статье указано о помощнике. Помощник это не гос. должность, а больше общественная. Так, что в данном случае устав УЕФА не нарушается.
beefs
beefs
вчера в 22:58
ни фамилии, ни темы, очень интересно, что за секреты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:50
Ничего хорошего не ждём.
старина
старина
вчера в 22:45
Интрига,однако
протон
протон
вчера в 22:33
Вот просто объясните мне, може я чего-то не понимаю. Какое отношение Путин и его помощники имеют к формально частной РПЛ, пусть даже и состоящей из большого количества клубов на гос финансировании?
В уставе УЕФА явно прописано, что локальные лиги должны быть независимы от государства.
Что за фигня в очередной раз происходит? Какая тем обсуждения, как убедить царя, что олимпиада - не самое главное в РПЛ?
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:32
Интрига однако. Не хочется думать ни о чём плохом. Возможно попросят добровольно поучаствовать в чём-то. "Цель собрания не уточняется" - что это за секретность такая? Если речь пойдёт о прекращении государственного финансирования клубов, то это не самый плохой вариант. Если о финансировании детского футбола, то вообще здорово. Но подозреваю что это только мои влажные мечты)))))
протон
протон
вчера в 22:31
Главная тема обсуждения- подготовка к олимпиаде.
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