"Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году..."

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сегодня, 16:22

Россия может подать заявку на право проведения Евро-2032.

По данным источника, рассматривается вариант не менее масштабный, чем был во время чемпионата мира 2018 года, однако сейчас ещё не принято никаких официальных решений.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии. На право принимать Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.