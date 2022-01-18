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Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году

сегодня, 16:22

Россия может подать заявку на право проведения Евро-2032.

По данным источника, рассматривается вариант не менее масштабный, чем был во время чемпионата мира 2018 года, однако сейчас ещё не принято никаких официальных решений.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии. На право принимать Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.

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Источник: matchtv.ru Фото: uefa.com
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:24
"Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году..."

- Не знаю, кто это придумал, но так и хочется сказать: "Одумайтесь! Народ этого не выдержит! Космодром Восточный, Крымский мост, ЧМ по футболу 2018 и т.д. и т.п...

- Почему все эти грандиозные проекты бьют по карману пенсионеров, бюджетников, простых работяг? Потрясите за мошну (не за "мошонку", а именно за мошну, т.е за кошелёк) тех же олигархов, депутатов, Киркоровых, Галкиных, Пугачёвых и проч. Им денег девать некуда, строят 5-ти этажные дворцы за границей с прислугой из 20-ти человек, выбрасывают десятки миллионов рублей на всяческие банкеты, а вся остальная страна (обычные честные работяги и пенсионеры) собирает по копейке в интернете и по тв маленьким детям на операции. Куда это годится?

- Есть лишние деньги - лечите детей и нуждающихся! А без Евро 2032 - как-нибудь обойдёмся...
shur
shur ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 18:23
...а Юрию Валентиновичу всего 49 стукнет, ещё повоюем!!!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 18:20
Государевы слуги уже готовы пилить бюджет на будуем стадионе Воронежа и Тамбова
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:13
Я так понимаю, на 2032 год запланировано очередное повышение пенсионного возраста? Надо чем-то прикрыть? :)
lotsman
lotsman ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 18:10
Россия была и есть уже 1160 лет, и будет до скончания земных лет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:56
Это значит, что Вовка замахнулся на очередную десятилетку царствования. Распил от Евро без его участия невозможен.
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 17:47
Мы не знаем что будет на следующий год, а уж....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:41, ред.
Лучше бы мировое первенство,а то через отбор попасть проблематично.Хотя если Жирков вернётся в сборную всё возможно.
Futurista
Futurista ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 17:38
Этому вопросу более тысячи лет)...
Futurista
Futurista ответ Борислaв (раскрыть)
сегодня в 17:33, ред.
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют"...
М. Е. Салтыков-Щедрин (возможно Н.М. Карамзин)....
Triem
Triem
сегодня в 17:29
А Россия к этому времени будет?
particular
particular
сегодня в 17:25
Очередной повод для ненужной бравады...
Хотя, к этому времени, Европы уже может и не будет...
sv_1969
sv_1969 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 17:24
А где не пилят?)))
1 984
1 984
сегодня в 17:20
Всё аппетиты умерить не могут. Ищут очередной распил.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:18
надо ещё дожить, ...
с такими темпами самоуничтожения, будет кому бегать и смотреть?
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
Вряд ли нам его отдадут.
beefs
beefs
сегодня в 17:11
что уже растратили средства от ЧМ-18...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:05
О, похоже в 2032 году у нас в РФ планируется вообще отменить понятие - пенсионер!)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:54
Ну хоть куда то мы попадем без отбора !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:48
Всё может быть, а может и не быть !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:42
Доживут не многие! 😜
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:37
Вряд ли нам Евро отдадут ведь не так давно был ЧМ в России и часть матчей прошлого Евро тоже принимали. УЕФА старается отдавать турнир новым странам, которые еще не проводили его.
zim289
zim289 ответ Борислaв (раскрыть)
сегодня в 16:33
Прекрасная Россия будущего!
Борислaв
Борислaв
сегодня в 16:24
Может.... а что в то время будет в России
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:23
Это ещё не скоро...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:23
Оно нам это надо
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