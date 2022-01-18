"Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году..."

Россия может подать заявку на право проведения Евро-2032.
По данным источника, рассматривается вариант не менее масштабный, чем был во время чемпионата мира 2018 года, однако сейчас ещё не принято никаких официальных решений.
Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии. На право принимать Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.
- Не знаю, кто это придумал, но так и хочется сказать: "Одумайтесь! Народ этого не выдержит! Космодром Восточный, Крымский мост, ЧМ по футболу 2018 и т.д. и т.п...
- Почему все эти грандиозные проекты бьют по карману пенсионеров, бюджетников, простых работяг? Потрясите за мошну (не за "мошонку", а именно за мошну, т.е за кошелёк) тех же олигархов, депутатов, Киркоровых, Галкиных, Пугачёвых и проч. Им денег девать некуда, строят 5-ти этажные дворцы за границей с прислугой из 20-ти человек, выбрасывают десятки миллионов рублей на всяческие банкеты, а вся остальная страна (обычные честные работяги и пенсионеры) собирает по копейке в интернете и по тв маленьким детям на операции. Куда это годится?
- Есть лишние деньги - лечите детей и нуждающихся! А без Евро 2032 - как-нибудь обойдёмся...
- Не знаю, кто это придумал, но так и хочется сказать: "Одумайтесь! Народ этого не выдержит! Космодром Восточный, Крымский мост, ЧМ по футболу 2018 и т.д. и т.п...
- Почему все эти грандиозные проекты бьют по карману пенсионеров, бюджетников, простых работяг? Потрясите за мошну (не за "мошонку", а именно за мошну, т.е за кошелёк) тех же олигархов, депутатов, Киркоровых, Галкиных, Пугачёвых и проч. Им денег девать некуда, строят 5-ти этажные дворцы за границей с прислугой из 20-ти человек, выбрасывают десятки миллионов рублей на всяческие банкеты, а вся остальная страна (обычные честные работяги и пенсионеры) собирает по копейке в интернете и по тв маленьким детям на операции. Куда это годится?
- Есть лишние деньги - лечите детей и нуждающихся! А без Евро 2032 - как-нибудь обойдёмся...
М. Е. Салтыков-Щедрин (возможно Н.М. Карамзин)....
М. Е. Салтыков-Щедрин (возможно Н.М. Карамзин)....
Хотя, к этому времени, Европы уже может и не будет...
Хотя, к этому времени, Европы уже может и не будет...
с такими темпами самоуничтожения, будет кому бегать и смотреть?
с такими темпами самоуничтожения, будет кому бегать и смотреть?