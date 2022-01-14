Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» форвард Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022, утверждает Jamaica Star.
24-летний нападающий не поможет команде в матчах против Мексики, Панамы и Коста-Рики.
Николсон объяснил свое решение тем, что ему нужно больше времени на адаптацию в «Спартаке».
2022 год.....Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки
...Николсоны..они такие...
2022 год.....Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки
...Николсоны..они такие...
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Мысль пришла?))
Перекладные....))
Мысль пришла?))
Перекладные....))
Что не сделаешь ради Спартака !!!)
Что не сделаешь ради Спартака !!!)
Адаптация действительно очень важна - впереди важный отрезок чемпионата, где нужно проявить себя как можно лучше. Удачи Николсону!
Адаптация действительно очень важна - впереди важный отрезок чемпионата, где нужно проявить себя как можно лучше. Удачи Николсону!