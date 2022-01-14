Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

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сегодня, 14:14

Новичок «Спартака» форвард отказался от вызова в сборную Ямайки на предстоящие матчи квалификации ЧМ -2022, утверждает Jamaica Star.

24-летний нападающий не поможет команде в матчах против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Николсон объяснил свое решение тем, что ему нужно больше времени на адаптацию в «Спартаке».