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Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

сегодня, 14:14

Новичок «Спартака» форвард Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022, утверждает Jamaica Star.

24-летний нападающий не поможет команде в матчах против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Николсон объяснил свое решение тем, что ему нужно больше времени на адаптацию в «Спартаке».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:47
1972 год.....Джек Николсон отказался от роли дона Корлеоне в «Крестном отце»

2022 год.....Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки

...Николсоны..они такие...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:46
Можно понять. Лететь полмира и возвращаться через пол мира. Спартак определяющий клуб в его карьере-а кем он будет-блестящим Адриано или коровой на льду Зе Луишем зависить сейчас только от него. Удачи Шамар! Подход к снаряду засчитан.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 15:41


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lotsman
lotsman
сегодня в 15:37
Надо привыкнуть к атмосфере Спартака, а это сложно.))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:20
Почта титульный спонсор али как?))
Мысль пришла?))
Перекладные....))
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:10
да ладно тебе!все нормально!просто игрок нормальный вроде и вас бум маненько .......ну ты понял!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:04
Офигеть можно, мощное сектантство!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:03
Вишь,зараза Малкома и Клаудиньо распространяется.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:01, ред.
А тем не менее два мяча забил за сборную Ямайки в семи матчах.
Что не сделаешь ради Спартака !!!)
bnm9e3f349kx
bnm9e3f349kx
сегодня в 15:01
Вот это правильный подход
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:47
Аргентина - Ямайка 5 - 0
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:41
Походу шумоголовый или лавочник в сборной!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 14:40
Фидун паспорт отжал , как тут не откажешься
Alexnvr
Alexnvr ответ leonid_spb58 (раскрыть)
сегодня в 14:39
Ему ещё повезло что великого спартаковского банщика и самогоногнателя уже нет в команде. А то адаптация была бы ещё болезненнее.))))
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 14:27
Адаптация в Спартаке- длительная.болезненная и травмоопасная процедура!
Cat01
Cat01
сегодня в 14:23
Спартак дороже всего
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:19
Ну что же это его право
makkie
makkie
сегодня в 14:16
Молодец, парень!
Адаптация действительно очень важна - впереди важный отрезок чемпионата, где нужно проявить себя как можно лучше. Удачи Николсону!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:15
Это странный поступок
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