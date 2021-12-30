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Путин присвоил российское гражданство тренеру «Зенита» де Оливейре

вчера, 20:56

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», — говорится в указе.

Де Оливейра работает в тренерском штабе «Зенита» с января 2019 года. В качестве футболиста он играл за «Амкар», «Шинник», «Динамо» (Брянск) и «Уфу». Тренерскую карьеру начал в 2015 году в «Уфе». Получил высшее образование в уфимском вузе, закончив в 2017 году БГПУ им. Акмуллы.

Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтёре». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года — начальником команды.

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Зенит
Источник: pravo.gov.ru
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:36
А чё так мелко-то? Можно было и орден какой на грудь прицепить, например, за заслуги перед отечеством. При нём как раз эта награда стала побрякушкой.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 10:43
сомнительная награда..
может им и в плюс лично,но команде в целом ничего не принесет...
реально лучше бы Ракицкому дали - минус один гастер....
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
Страшного ничего не произошло.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:18
Питерец питерца не обидит.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 23:45
Лучше Ракицкому, как ветерану ДНР, дайте гражданство. И легионерский слот освободится.
1bear
1bear
вчера в 23:18, ред.
целуни задника пъп български
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:50
За заслуги перед Отечеством!?
ДСА
ДСА
вчера в 22:34
Ни за что гражданство дали.
Futurista
Futurista
вчера в 22:27
Оливейре на Новый Год под оливье российское гражданство подарил адвокат Деда Мороза)...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:17
можно похлестать?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:12
Ну все, Газпром жестокая 16ь)
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:03
Вспомнил прошлогодний инцидент после игры Сочи = Спартак, когда Жоазиньо хлестал спартаковских иностранных тренеров по лицу своим российским паспортом и кричал "Я русский!!!"
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:58
Теперь оба смогут усилить состав сборной России))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
Газпром оценил,значит достойны.
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
Теперь они не гастербайтеры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50, ред.
Таможня дала добро !!!)
Boricku
Boricku
вчера в 21:50
У тренеров тоже лимит на легионеров чтоли
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:42
Насильно, они сами и не думали даже об этом.
Cat01
Cat01
вчера в 21:31
Наш человек!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:27
Это может стать прецедентом. В Динамо тоже работают иностранные специалисты, фитнес-тренер Пепе в России уже почти десять лет (Рубин, Ростов, Кубань, Динамо), да и Воронин со временем может тоже претендовать на гражданство РФ.
BDA81
BDA81
вчера в 21:21, ред.
Ой, смешно всё таки смотреть как одни получают,вторые завидуют и смотрят в чужой огород ))) Вас мамы с папой не учили что нельзя в чужой карман и город глазеть туниядцы )))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
А зачем им гражданство,в Бразилии что ли плохо.
particular
particular
вчера в 21:17
Видимо, в других командах нет людей достойных царственного соизволения...
А тут придворная челядь подсуетилась и всё стало тип-топ...
lotsman
lotsman
вчера в 21:15
Ну и что? Присвоил и присвоил.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:09
Странно что еще орденов охапку не насыпал, кремлевский дед мороз
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:03, ред.
Поскорее бы Пеллегрини присвоил банду Семака
протон
протон
вчера в 20:57
Присвоил? А разве они сами не могли получить гражданство? Оба живут в России уже очень много лет.
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