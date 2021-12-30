Путин присвоил российское гражданство тренеру «Зенита» де Оливейре

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вчера, 20:56

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», — говорится в указе.

Де Оливейра работает в тренерском штабе «Зенита» с января 2019 года. В качестве футболиста он играл за «Амкар», «Шинник», «Динамо» (Брянск) и «Уфу». Тренерскую карьеру начал в 2015 году в «Уфе». Получил высшее образование в уфимском вузе, закончив в 2017 году БГПУ им. Акмуллы.

Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтёре». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года — начальником команды.