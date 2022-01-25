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«Хороший трансфер». Радченко — о переходе Адамова

вчера, 14:43

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход в питерский клуб защитника «Урала» Арсена Адамова.

Хороший трансфер, отношусь к нему положительно. Пристально за ним не следил, но считаю, что он поможет «Зениту». На правом фланге могут быть проблемы, так как тот же Сутормин еще не продлил свой контракт. Посмотрим, как он себя проявит.

Адамов добавит конкуренции в команде и вполне будет считаться боевой единицей. Наверняка у Семака и тренерского штаба клуба есть идеи и мысли, как использовать Адамова.

Для Арсена это тоже шаг вперед, так как он пришел в клуб, который ставит перед собой максимальные задачи. Плюс еще один игрок сборной в «Зените».

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протон
протон
вчера в 16:57
Сутормина можно в Сочи продать за 51 тыс. рублей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Ну может и поможет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:31
Зенит скупает лучших.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54
За ним не следил , но знает ... !!!)))
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