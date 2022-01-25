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Ганчаренко: «Переход Месси в ПСЖ был не самым правильным»

вчера, 08:18

Бывший тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мнением о том, как переход из «Барселоны» в ПСЖ повлиял на игру нападающего Лионеля Месси.

Если вспомнить тяжелое начало прошлого сезона у «Барселоны», это было связано с тем, что у Месси не шла игра первые шесть-семь туров. После того, как он снова начал включать свой обычный режим — количество ударов, обостряющие передачи, обыгрыши один в один, удары в створ, штрафные, «Барселона» сразу взлетела туда, где она должна быть. Уровень Месси фантастический. Для меня он был, есть и будет самым сильным игроком даже на данный момент, когда он стал старше. Наверное, его переход в ПСЖ был не самым правильным, потому что вся «Барселона» работала на него, а там он один из. Хотя можно понять руководство «Барселоны». Его переход тоже можно понять. Уход Месси снизил его статистику, сделал его не тем Месси, которым он является.

«Золотой мяч» я бы дал Левандовскому в прошлом году. Но у меня не вызывает никаких сомнений, что Месси своим каким-то феноменальным уровнем заслужил. Хотя то, что делает Левандовский на протяжении многих лет, это великолепно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:49
хорошо быть экспертом !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:40
Витюша начинает протаптывать тропу на телеэкраны,к качестве "плачущего мальчика-эксперта" футбола.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:23
Витя, возьми трубку, Фарке нужен ключ от ящичка
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:52
Да нужно было посоветоваться с великим футбольным специалистом Гончаренко-ото всюду выгнали!
kasyak7
kasyak7
вчера в 09:44
Много факторов почему у Месси не заладилась игра в ПСЖ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:43
Пока Месси в "ПСЖ" очень напоминает отечественные российские аналоги:
kust07
kust07
вчера в 09:41
Не тем делом занимается Ганчаренко. Своих дел нет наверно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:28
Лучше бы о своих переходах подумал
cc2kz79nnq5k
cc2kz79nnq5k
вчера в 09:23
Не твоё бульбашье дело!
yzn97vqmddqg
yzn97vqmddqg
вчера в 09:21
Что ж ты раньше-то молчал!
1 984
1 984
вчера в 09:21
По сути правильно. Только при чём здесь Ганчаренко?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:17
Этот то куда лезет. Где Месси и где он.
амурец
амурец
вчера в 09:07, ред.
Для Месси переход в ПСЖ был правильнып (ещё бы зарплату и не маленькую получать на халяву и липовые ЗМ) а вот для ПСЖ это было не правильным действием, так как толк от Месси нулевой
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:06
Месси наверное сдулся.
DOCTOR STRANGE
DOCTOR STRANGE
вчера в 09:03
«Золотой мяч» я бы дал Левандовскому в прошлом году-липовый мяч карлана признают все,кроме упоротых персофанок.
Переход Месси в ПСЖ был не самым правильным»-и это мы с вами все видим истина,1 гол за полгода,даже у Рамоса за несколько матчей статистика такая же,Как и у карлана.
Вот и явное док-во того,о чем все всегда говорили,за пределами барсы он полный ноль.Даже в лиге фермеров,с топ партнерами по клубу он не может забить и 5 голов.
Роналду 8 в АПл,где МЮ и по игре и по составу не ровня Ливерпулю,мс,Челси.
Elliada
Elliada
вчера в 08:57
Переход Месси был выгодным обеим сторонам. ПСЖ Месси достался бесплатно, зарабатывают на нем и результаты команды не страдают. Месси получает хорошую зарплату, есть возможности выиграть несколько титулов (может и на ЛЧ замахнутся)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:41
Левандовски заслужил,это точно!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:40
Это ПСЖ с Месси ошиблось, а Месси с ПСЖ - нет.
beefs
beefs
вчера в 08:34
Вот там твое место...
МапС
МапС
вчера в 08:34
Тебя забыли спросить. Сам влез со своим мнением.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:21
Плюс ещё один эксперт на КанделакТВ появится).
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