Ганчаренко: «Переход Месси в ПСЖ был не самым правильным»

Бывший тренер «Краснодара» поделился мнением о том, как переход из «Барселоны» в ПСЖ повлиял на игру нападающего .

Если вспомнить тяжелое начало прошлого сезона у «Барселоны», это было связано с тем, что у Месси не шла игра первые шесть-семь туров. После того, как он снова начал включать свой обычный режим — количество ударов, обостряющие передачи, обыгрыши один в один, удары в створ, штрафные, «Барселона» сразу взлетела туда, где она должна быть. Уровень Месси фантастический. Для меня он был, есть и будет самым сильным игроком даже на данный момент, когда он стал старше. Наверное, его переход в ПСЖ был не самым правильным, потому что вся «Барселона» работала на него, а там он один из. Хотя можно понять руководство «Барселоны». Его переход тоже можно понять. Уход Месси снизил его статистику, сделал его не тем Месси, которым он является.

«Золотой мяч» я бы дал Левандовскому в прошлом году. Но у меня не вызывает никаких сомнений, что Месси своим каким-то феноменальным уровнем заслужил. Хотя то, что делает Левандовский на протяжении многих лет, это великолепно.