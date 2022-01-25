ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шатов рассказал, почему принял решение приостановить карьеру

вчера, 09:05

Полузащитник Олег Шатов рассказал, почему принял решение приостановить карьеру в ноябре прошлого года.

Это было в Казани, и это не спонтанное решение. Всё шло к этому — тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма.

Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился — потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу.

Ни о чем не жалею, у меня было более двух с половиной месяцев, которые я провел замечательно. Но для себя понял, что скучаю и по футболу, и по мячу. При любой возможности принимал участие [в матчах] — в Питере играл в любительской лиге, также играл с друзьями.

Что бы ты ни говорил и что бы ни делал — себя не обманешь. В очередной раз понял, что я люблю футбол и я буду делать не одну попытку, а две или три тысячи, если потребуется, чтобы вернуться.

Сейчас Шатов находится на сборах с «Уралом».

Все новости
Шатов Олег
Источник: matchtv.ru
Белоус: «Клубы не должны финансироваться правительством и госмонополиями»
Вчера, 23:55
Петржела: «Дзюба — это замена Ракицкому в центре обороны „Зенита“»
Вчера, 21:01
Президент «Урала» о переходе Адамова в «Зенит»: «Так будет лучше для всех»
Вчера, 19:41
Ананко — Fan ID: «Общественное мнение тоже важно»
Вчера, 17:50
Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий»
Вчера, 17:31
Боярский: «Дзюба будет играть на позиции защитника? Есть варианты»
Вчера, 17:27
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:53, ред.
Шатов лукавит по поводу травм, которые, якобы, мешали играть в полную силу. Прекрасно помню его игру за "Рубин", за который он выступал после "Зенита". Травм у него не было, но чувствовалось, что он "сломался" после отчисления из санкт-петербургского клуба, то ли потерял веру в себя, то ли это отчисление было для него как гром среди ясного неба. Играл так, как - будто делает одолжение команде, как-то нехотя, через силу. На мой взгляд, сломался психологически. "Не верил", что после отчисления из команды - лидера играет в провинциальном клубе и считал себя незаслуженно обиженным. За месяцы "простоя" отошёл, якобы, от психологической травмы, вот и посмотрим, на что он способен. Футболист он, в принципе, неплохой, но я почему-то не верю в него, и не верю, что он вернётся на тот приличный уровень, который показывал в "Зените".
112910415
112910415
вчера в 11:49
просто любит человек свою работу
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:45
Совесть есть у него,а Дембеле Барсы почти не играет годами и требует зарплату 40млн
Gahi
Gahi
вчера в 10:45
Главное здоровье и Олег это понимает с возрастом восстанавливаться всё сложнее и времени уходит на это всё больше. Но в любом случаи нужно пожелать Шатову чтобы у него всё получилось. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:42
Пусть вазвращаетсЯ,играть умеет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Вовремя уйти очень важно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:41
Надо только уровень себе попроще выбрать, что бы играть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:26
Удачи с Уралом.
pwdnha2377c4
pwdnha2377c4
вчера в 09:24
Ещё вполне можешь пригодиться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:22, ред.
Шатов поступил мудро и с уважением к Рубину.
Да он мог спокойно получать зарплату и вечно лечиться, но хорошо подумав выбрал правильное решение. Прежде для самого себя, надо было убрать ответственность по контракту и отдохнуть душой и телом.
Сейчас он вернулся домой и занимается с родной командой. По итогам сборов будет решение играть или нет.
Удачи и здоровья Олегу, возвращайся!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:16
Ненадолго он и приостановил ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100