Ерохин — о победе над «Жилиной»: «Главное, что выполнили установку тренера»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в товарищеском матче над «Жилиной» (5:0), где хавбек оформил хет-трик.
Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера.
В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему. Сейчас три дня передохнем и будем работать дальше.
не более 5 мячей ,а потом играть на удержание счета .
С задачей справились
не более 5 мячей ,а потом играть на удержание счета .
С задачей справились