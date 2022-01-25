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Ерохин — о победе над «Жилиной»: «Главное, что выполнили установку тренера»

вчера, 13:09

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в товарищеском матче над «Жилиной» (5:0), где хавбек оформил хет-трик.

Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера.

В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему. Сейчас три дня передохнем и будем работать дальше.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:08
Установка у игроков Жилины была дать себе забить
не более 5 мячей ,а потом играть на удержание счета .
С задачей справились
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
В еврокубках это почему-то не получается.
beefs
beefs
вчера в 13:14
Любая победа приятна...
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