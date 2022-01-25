Ерохин — о победе над «Жилиной»: «Главное, что выполнили установку тренера»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу в товарищеском матче над «Жилиной» (5:0), где хавбек оформил хет-трик.

Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера.

В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему. Сейчас три дня передохнем и будем работать дальше.