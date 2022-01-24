«Это нам на руку». Смолов — об отсутствии тренера у сборной Польши

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов порассуждал о стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. В полуфинале стыков Россия встретится с Польшей. Смолов пропустит эту игру из-за дисквалификации.
Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придёт много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путёвку на чемпионат мира.
С Себой [Шиманьски] мы тоже это обсуждали. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но, по большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться.
Очень обидно [пропускать матч]. Насколько я знаю, сборные голосовали, и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем, решающем матче.
Болеем за вас, удачи и выхода на ЧМ 2022!!!
Болеем за вас, удачи и выхода на ЧМ 2022!!!