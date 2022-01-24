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«Это нам на руку». Смолов — об отсутствии тренера у сборной Польши

вчера, 19:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов порассуждал о стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. В полуфинале стыков Россия встретится с Польшей. Смолов пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придёт много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путёвку на чемпионат мира.

С Себой [Шиманьски] мы тоже это обсуждали. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но, по большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться.

Очень обидно [пропускать матч]. Насколько я знаю, сборные голосовали, и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем, решающем матче.

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Все комментарии
yjbuwzu5ww9h
yjbuwzu5ww9h
сегодня в 03:46
Это нас не спасёт
протон
протон
вчера в 20:55
Похоже,что Федя решил находится в сборной и дальше. Карт бланш от Валерчика,лучший же нап в РПЛ.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 20:41
Всё легких путей ищют.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:40
Федя, нам с тобой ЧМ смотреть по телевизору
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:32
Тут палка о двух концах...
beefs
beefs
вчера в 20:21
Не переживай, к матчу все у них будет...
azqp2q7gc9h7
azqp2q7gc9h7
вчера в 20:16
Ну да, тебе скорей на руку, чем на ногу....
drug01
drug01
вчера в 20:11
Рано радоваться Федя!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:11
Пусть подольше ищут тренера.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:06
Хорошо, что на руку, только чтобы в итоге не получили вместо чемпионата мира, то что Дзюба в этой самой руке предпочитает подержать.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 20:01, ред.
Не радуйтесь, халявщики. Поляки наоборот сплотятся, к тому же у них есть Левандовски, им есть вокруг кого объединяться. А у вас только дрочуны и петросяны.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:00
На руку только одному парню. Но его в сборной нет. Так что на ногу, Фёдор, на ногу).
Болеем за вас, удачи и выхода на ЧМ 2022!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:59
Самим надо готовиться, а не за соперниками следить.
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