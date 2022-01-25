«От такого не отказываются». Дзюба рассказал об игре центральным защитником

Нападающий «Зенита» прокомментировал свою игру в товарищеском матче против «Жилины» (5:0), где он попробовал свои силы на позиции центрального защитника.

Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

Знал ли я заранее, что буду играть защитника? Нет, я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.