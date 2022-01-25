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«От такого не отказываются». Дзюба рассказал об игре центральным защитником

вчера, 14:08

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою игру в товарищеском матче против «Жилины» (5:0), где он попробовал свои силы на позиции центрального защитника.

Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

Знал ли я заранее, что буду играть защитника? Нет, я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.

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Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ karnager (раскрыть)
вчера в 22:13
ну хоть это успеет и то хорошо
karnager
karnager ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 18:22
не успеет сделать рывок даже против стерлинга, а только пукнуть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
К 35-ти Дзюба определится...


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Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:00
я давно сватаю его в защитники, высокий, бегать много не нужно, замена Ракицкому
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:41
Сколько запятых, тяжело писать со слов Дзюбы.
Спартаковцами назвал львов, ну это нормально
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:25
пусть Артём играет - пока есть здоровье
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:20
Ну уж очень соперник слаб оказался.
beefs
beefs
вчера в 14:18
А что, должно получиться...
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