Смолов: «Россия проиграла Хорватии ещё до матча. Мы испугались»

Нападающий «Динамо» и сборной России высказался о причинах поражения от сборной Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ -2022.

В чем была главная проблема в матче с хорватами? Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались.