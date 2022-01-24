Смолов: «Россия проиграла Хорватии ещё до матча. Мы испугались»

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов высказался о причинах поражения от сборной Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.
В чем была главная проблема в матче с хорватами? Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.
Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались.
Недавно Смолов дебютировал за «Динамо».
Это как на утреннике в детском саду, когда к детям пришёл студент в облике Деда Мороза, а в самый нужный момент у него отклеилась борода и он забыл текст... Так и у наших игрунов - от большого футбола остались только татухи и зализанные чубчики... А этого мало для победы в поединке...
Это как на утреннике в детском саду, когда к детям пришёл студент в облике Деда Мороза, а в самый нужный момент у него отклеилась борода и он забыл текст... Так и у наших игрунов - от большого футбола остались только татухи и зализанные чубчики... А этого мало для победы в поединке...