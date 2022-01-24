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Смолов: «Россия проиграла Хорватии ещё до матча. Мы испугались»

вчера, 18:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов высказался о причинах поражения от сборной Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

В чем была главная проблема в матче с хорватами? Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались.

Недавно Смолов дебютировал за «Динамо».

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Все комментарии
unsrxc3ahczc
unsrxc3ahczc
сегодня в 02:43
Это было видно
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен ответ KLINSI (раскрыть)
сегодня в 02:30
На ЧМ в Катаре будет Южная Корея и Япония
Если пройдем, можно смело брать Саню и Павлушку
Они разберутся
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 02:26
А какой главный козырь России?
Ток не называй зимние виды спорта,
Большая часть жителей планеты даже не знают , что такое снег и морозы
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:25
Помню Смолов в Сельте в подтрибунке стоял как беспризорник.
Вот она психология наших звезд
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:03
воооооооооооо с такими испугами в Катар нельзя
kust07
kust07 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Ещё он губошлеп как Хосе Игнасио в сериале
shur
shur
вчера в 23:12
... " нападающий" Динамо , как звучит то !!! Запасной команды Динамо Смолов с испуга разговорился, ну надо же?!
pomor45
pomor45 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 22:58
Мне кажется, что у него на месте головы - футбольный мяч.
pomor45
pomor45
вчера в 22:55
Они, епт, испугались, а проиграла Россия.
Tostao
Tostao
вчера в 21:31
Гламурные тёлки вы, а не футболисты!
4RT
4RT
вчера в 21:26
Испугались что мяч круглый
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:25
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:25
Прихожу я на работу и говорю:
- я боюсь, что не смогу выполнить поставленные передо мной задачи. 😪
И мне в ответ тут же прилетит:
- ну и иди на 🤬.
Стыдоба, кому расскажешь. И работаю я за несравнимые с ними деньги.
Вопрос:
Почему эти высокооплачиваемые 56ы не бояться что их будут склонять в падежах, сначала туда потом обратно? Им вообще не стыдно. И ведь знают, что их никто никуда не пошлёт. Молчали бы. 😷 Нет, пусть все знают, что мы не состоятельны в своем деле. 🤒🤕
kust07
kust07
вчера в 20:47
Смолов трус
протон
протон
вчера в 20:44
Новый тренд после поражений говорить "испугались, перенервничали" вместо признания факта, что просто в классе пропасть
Меня просто удивляет эта фраза наших миллионеров: испугались! Прямо детский сад, штаны на лямках- испугались бабайки.
Gahi
Gahi
вчера в 20:34
Это наверное хорошо когда такой футболист находит в себе силы признаться что испугался со своими партнёрами сборную Хорватию. То что Смолов в ответственный момент может подвести команду многие видели своими глазами в 2018 году на домашнем чемпионате мира против тех же Хорватов, когда он от страха решил пробить ударом Паненка и тем самым закрыл историческую дорогу сборной в полуфинал. Поэтому в таких ответственных матчах, тренерам нужно знать своих игроков с кем можно идти в разведку и на штурм, а кого лучше оставить в тылу. Но а самое печальное после слов Смолова, это то что команда потеряла дух победителя, который всегда присутствовал в старшом поколение футболистов. Может это и есть одна из причин плохой игры футболистов сборной, которые бояться своих противников ещё до матча. Поэтому главному тренеру сборной Валерию Карпину нужно серьёзно отнестись к словам футболиста и постараться перед стыковыми матчами поднять боевой дух своей команды. Удачи
vinyardrip
vinyardrip ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:26
не открыл. но он честен, это стоит
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:24
честно. уважуха
KLINSI
KLINSI
вчера в 20:20
Нужно было Сашку Кокорина брать.
Хотя тот герой только с корейцами)).
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:17
Никто и не сомневался. Федор Америку не открыл
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:08
Себя он вспомнил с теми же хорватами.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:02
Точно, писец, а цвет- значения не имеет.
Верг
Верг
вчера в 20:00
Ну хоть кто то честно признался. Тогда есть смысл поставить на поляков.
particular
particular
вчера в 19:55, ред.
Это не страх... Это понимание своей пустой надутости и напыщености, недееспособности и беспомощности в настоящей игре...
Это как на утреннике в детском саду, когда к детям пришёл студент в облике Деда Мороза, а в самый нужный момент у него отклеилась борода и он забыл текст... Так и у наших игрунов - от большого футбола остались только татухи и зализанные чубчики... А этого мало для победы в поединке...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:51
Писец просто. Черно-бурый писец.
stavr74
stavr74
вчера в 19:39
до него , только что дошло что ли ????
2 с лишнем месяца прошло
Capral
Capral
вчера в 19:37
Мы, или ты, Федя? Да, Федя, хорваты- это не любители из Катара, которым ты, два гола с пенальти забил.....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:30
Никогда такого не было и вот опять.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:29
а куда смотрел тренер
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Зачем тогда выходить на поле, если проигрываете до матча.
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