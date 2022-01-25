Булыкин: «Для Адамова есть огромный шанс выйти на самый высокий уровень»

Бывший футболист сборной России прокомментировал переход в «Зенит» защитника «Урала» .

Как сейчас быть «Локомотиву»? Ну, у кого-то много денег, а у других не так. Это обычная конкуренция. Плюс нужно не забывать, что здесь учитываются детали, о которых нам неизвестно — желание самого Адамова, например.

Способен ли Адамов составить конкуренцию в «Зените»? Все покажет только время, невозможно сейчас предугадать. Сможет ли он быстро адаптироваться в «Зените», как проявит себя в игре на высшем уровне. Рано что-то говорить, давайте подождем хотя бы полгода. Конечно, для самого Адамова это огромный шанс выйти на самый высокий уровень в России. Теперь ему придется доказывать свою состоятельность, так как в «Зените» у него будут партнеры совсем другого уровня. Главное, чтобы он смог быстро адаптироваться к новому для себя клубу.