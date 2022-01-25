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Булыкин: «Для Адамова есть огромный шанс выйти на самый высокий уровень»

вчера, 15:37

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход в «Зенит» защитника «Урала» Арсена Адамова.

Как сейчас быть «Локомотиву»? Ну, у кого-то много денег, а у других не так. Это обычная конкуренция. Плюс нужно не забывать, что здесь учитываются детали, о которых нам неизвестно — желание самого Адамова, например.

Способен ли Адамов составить конкуренцию в «Зените»? Все покажет только время, невозможно сейчас предугадать. Сможет ли он быстро адаптироваться в «Зените», как проявит себя в игре на высшем уровне. Рано что-то говорить, давайте подождем хотя бы полгода. Конечно, для самого Адамова это огромный шанс выйти на самый высокий уровень в России. Теперь ему придется доказывать свою состоятельность, так как в «Зените» у него будут партнеры совсем другого уровня. Главное, чтобы он смог быстро адаптироваться к новому для себя клубу.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 17:53
Адамов может попасть в самое яблочко...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:43
Хороший шанс у парня
Cat01
Cat01
вчера в 16:35
Будем ждать результат
протон
протон
вчера в 16:33
Ого, в Зените теперь весь восток Северного Кавказа представлен:
Оздоев (Ингушетия)
Адамов (Чечня)
Леон Мусаев (Дагестан)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:06
Шанс выйти на самый высокий уровень, как у Новосельцева и Набиуллина.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:02
А если не получится, то проторенной дорогой в "Сочи".
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54
Что за непонятная реклама игрока который играл в Урале . А раньше его вариантов не было рассмотреть .
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:42
Время покажет
1 984
1 984
вчера в 15:39
Если играть будет.
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