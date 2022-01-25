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Семак объяснил, почему Дзюба вышел играть на позиции центрального защитника

вчера, 15:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Артем Дзюба играл центрального защитника в товарищеском матче против «Жилины» (5:0).

Мы проверяли, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпала огромная нагрузка, и он почувствовал спазм приводящей мышцы. У нас было два варианта: выпускать Кузяева или Артема на эту позицию. И мы выбрали Артема.

Дзюба вызвался сам? Нет. Я посмотрел, какое состояние у ребят, спросил, сколько есть сил на сегодняшний день. У Артема было больше, чем у Далера. Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на этой позиции.

Как оценю его игру в роли центрального защитника? Я думаю, хорошо, за исключением перебора в одном моменте, где он решил поднять мяч и сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно. Ну и интенсивность в конце все-таки ниже, потому что сегодня было очень жарко, чтобы поддерживать хороший темп на протяжении всего матча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:38
Он, кстати, на воротах не так уж и плохо стоит, если судить по различным видосам на ТВ. Пенки даже нередко отбивает.
А так, спасибо за пост, теперь можно кидать на него ссылку тем, кто пытается всех убедить в том, что у Зенита игроков на 2-3 состава ))
beefs
beefs
вчера в 15:30
А чего, ему на этой позиции будет комфортно, учитывая его габариты, вот скорости только нет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:22
Посмотрел бы этого слона в посудной лавке ЦЗ в чемпе и тем более в еврокубке. Вот смеху было бы).
Capral
Capral
вчера в 15:21, ред.
В 1945г., перед поездкой в Англию, ГТ Динамо М.И.Якушин переквалифицировал грозного форварда Динамо, М.Семичастного в центрального защитника, да так, что все британские газеты были в восторге от неизвестного русского, который полностью выиграл "второй этаж" у лучших английских нападающих!!!!!!! Кто знает, возможно, и, у Артёмки получится.....
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:13
И всё же в защите меньше сил расходуешь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:11
Постепенно избавляются, сегодня в защите, завтра на ворота а потом на выход за линию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:05
Наверное всё проще...
2 амплуа...2 оклада...
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