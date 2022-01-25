Семак объяснил, почему Дзюба вышел играть на позиции центрального защитника

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему нападающий играл центрального защитника в товарищеском матче против «Жилины» (5:0).

Мы проверяли, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпала огромная нагрузка, и он почувствовал спазм приводящей мышцы. У нас было два варианта: выпускать Кузяева или Артема на эту позицию. И мы выбрали Артема.

Дзюба вызвался сам? Нет. Я посмотрел, какое состояние у ребят, спросил, сколько есть сил на сегодняшний день. У Артема было больше, чем у Далера. Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на этой позиции.

Как оценю его игру в роли центрального защитника? Я думаю, хорошо, за исключением перебора в одном моменте, где он решил поднять мяч и сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно. Ну и интенсивность в конце все-таки ниже, потому что сегодня было очень жарко, чтобы поддерживать хороший темп на протяжении всего матча.