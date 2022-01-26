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Первый тренер Мелкадзе: «Тренеры „Спартака“ должны были доверять Георгию»

вчера, 11:59

Юрий Ментюков, первый тренер нападающего Георгия Мелкадзе, высказался о переходе футболиста из «Спартака» в «Сочи».

Чехарда с тренерами повлияла на Мелкадзе. Пока к одному привыкнешь, потом к другому, третьему. В арендах же чего-то доказывал, но будем надеяться, что в «Сочи» получится. Федотов хороший и грамотный тренер.

Чего не хватало Мелкадзе, чтобы проявить себя в «Спартаке»? Нужно было ему доверять. Он даже несколько матчей подряд толком не сыграл. Конечно, поддержка тренера была нужна Мелкадзе, но ему не хватало стабильной игры. По большей части, из академии «Спартака» никто не закрепился в стартовом составе. Бакаев? И то, не в полной мере. С такой хорошей школой, а как таковых воспитанников нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:04
Игрок боевитый и напористый. Может быть и заиграл бы в Спартаке, но травмы не дали возможности проявить себя полностью, хотя начало сезона было обнадёживающим. Видно не судьба. Пусть будет удачная карьера в Сочи.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ za logiku (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Комбаров по сути путевку в большой футбол получил в динамо и перешёл уже готовым игроком старта
А Роскошный Джордж, как всегда роскошный 0+0
za logiku
za logiku
вчера в 15:47
Из академии в Спартаке много кто закрепился в составе, не надо гнать: Паршивлюк, Рассказов, Кутепов, Джано, Максименко, Бакаев, Маслов, Игнатьев, Комбаров...
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:06
В Сочи раскроется,просто Спартак не его команда
LOpp
LOpp
вчера в 14:56
Мелкадзе выходил на поле в составе Спартака при - Якине, Аленичеве, Каррере, Кононове, Витории... сколько ему еще нужно было доверия?
Prichal
Prichal
вчера в 14:46
Плохого игрока в клуб посильнее не заберут.
YVG
YVG
вчера в 14:45
Разве в спартаке есть тренеры?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:43
Нет ему места в Спартаке
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:15
Запомнил его только прической..вернее его отсутствием).
Сверкал там, сям, старался, но все в невпопад, как будто инородное тело. Получится в Сочи, Федоту стрельцу будет зачёт.
Oliver S
Oliver S
вчера в 13:01
Еще один футбольный эксперт нашёлся. Доверять игроку, который будучи нападающим не забил и не отдал ничего, а только "запомнился активными и смелыми действиями"(с) и часто травмировался на ровном месте - как минимум странно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:32
Пусть сначала проявит себя , чтобы не отбывать на длиной скамейки запасных..
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:23
Никто никому ничего не должен
ДСА
ДСА
вчера в 12:20
Школа действительно работает в холостую.
Cat01
Cat01
вчера в 12:18
Должны но играл редко!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:11
Какое может быть доверие в Спартаке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:09
Строго говоря,Мелкадзе пошёл на повышение,в третью команду чемпионата настоящего времени.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:06
Георгий не оправдал надежд заремы.
ОПС
ОПС
вчера в 12:06
Тренеру на месте виднее.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:05
чтобы доверять надо видеть старание и мастерство игрока
makkie
makkie
вчера в 12:01
Доверять?
В аккурат перед началом сезона Мелкадзе получил какую-то травму, от которой лечился аж до декабря. Как его было выпускать, травмированным?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:00
Ему и так доверяют,но не полностью! 😜
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