Первый тренер Мелкадзе: «Тренеры „Спартака“ должны были доверять Георгию»

Юрий Ментюков, первый тренер нападающего , высказался о переходе футболиста из «Спартака» в «Сочи».

Чехарда с тренерами повлияла на Мелкадзе. Пока к одному привыкнешь, потом к другому, третьему. В арендах же чего-то доказывал, но будем надеяться, что в «Сочи» получится. Федотов хороший и грамотный тренер.

Чего не хватало Мелкадзе, чтобы проявить себя в «Спартаке»? Нужно было ему доверять. Он даже несколько матчей подряд толком не сыграл. Конечно, поддержка тренера была нужна Мелкадзе, но ему не хватало стабильной игры. По большей части, из академии «Спартака» никто не закрепился в стартовом составе. Бакаев? И то, не в полной мере. С такой хорошей школой, а как таковых воспитанников нет.