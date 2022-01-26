Первый тренер Мелкадзе: «Тренеры „Спартака“ должны были доверять Георгию»

Юрий Ментюков, первый тренер нападающего Георгия Мелкадзе, высказался о переходе футболиста из «Спартака» в «Сочи».
Чехарда с тренерами повлияла на Мелкадзе. Пока к одному привыкнешь, потом к другому, третьему. В арендах же чего-то доказывал, но будем надеяться, что в «Сочи» получится. Федотов хороший и грамотный тренер.
Чего не хватало Мелкадзе, чтобы проявить себя в «Спартаке»? Нужно было ему доверять. Он даже несколько матчей подряд толком не сыграл. Конечно, поддержка тренера была нужна Мелкадзе, но ему не хватало стабильной игры. По большей части, из академии «Спартака» никто не закрепился в стартовом составе. Бакаев? И то, не в полной мере. С такой хорошей школой, а как таковых воспитанников нет.
А Роскошный Джордж, как всегда роскошный 0+0
А Роскошный Джордж, как всегда роскошный 0+0
Сверкал там, сям, старался, но все в невпопад, как будто инородное тело. Получится в Сочи, Федоту стрельцу будет зачёт.
Сверкал там, сям, старался, но все в невпопад, как будто инородное тело. Получится в Сочи, Федоту стрельцу будет зачёт.
В аккурат перед началом сезона Мелкадзе получил какую-то травму, от которой лечился аж до декабря. Как его было выпускать, травмированным?
В аккурат перед началом сезона Мелкадзе получил какую-то травму, от которой лечился аж до декабря. Как его было выпускать, травмированным?