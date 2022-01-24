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Онопко: «Какая-то молодёжно-комсомольская компания в „Локо“ собирается»

вчера, 23:09

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мыслями о новичках московского «Локомотива». Специалист следит тренировочными сборами железнодорожников в Испании.

Какое впечатление от новичков «Локомотива» на сборах? Ничего определенного. Единственное, что сделал игрок сборной Чехии Кухта, — вышел и забил. Остальных надо смотреть и смотреть. Пока их главный козырь — молодость и желание играть. Защитнику Мампасси всего 18 лет, нападающему из «Монако» Исидору — 21 год. Прямо какая-то молодежно-комсомольская компания собирается. А пока «Локомотив» на всех парах рвется в светлое завтра. И, думая, как стать крепче и мощнее, он помогает в этом еще и сборной.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:41
О команде нужно судить по результатам. Удачи
shur
shur
вчера в 23:23
...взяв двух угольков из Франции и Хохляндии , тем самым Локо укрепляет ряды сборной, у Онопко маразматический выплеск!!!
Cat01
Cat01
вчера в 23:22
Главное чтобы была достойная игра
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:10
Посмотрим что этот отряд покажет в чемпионате. Удачи им .
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