Кобелев: «Не хотелось бы, чтобы Азмун оказался в молодёжке „Зенита“»

Бывший иигрок «Зенита» прокомментировал скандал, связанный с переходом форварда петербургской команды в «Байер».

Азмун в последние годы является одним из лучших футболистов РПЛ . Но я не стал бы говорить, что он перерос наш чемпионат. Его будущее в Германии? Самое главное, чтобы любой игрок, который меняет клуб, в нем в первую очередь был заинтересован тренер той или иной команды. Тренер должен видеть, как его правильно встроить в свою систему.

«Зенит» намерен отправить Азмуна в молодежный состав? Мне бы этого не хотелось! Повторюсь — он один из лучших в нашем чемпионате, а «Зенит» солидный клуб и думаю, что они разберутся. Все стороны должны прийти к общему знаменателю, который всех устроит. Это должно быть внутреннее решение, а гадать сейчас, думаю, не стоит. Давайте дождемся официального заявления.