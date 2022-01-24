Кобелев: «Не хотелось бы, чтобы Азмун оказался в молодёжке „Зенита“»

Бывший иигрок «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал скандал, связанный с переходом форварда петербургской команды Сердара Азмуна в «Байер».
Азмун в последние годы является одним из лучших футболистов РПЛ. Но я не стал бы говорить, что он перерос наш чемпионат. Его будущее в Германии? Самое главное, чтобы любой игрок, который меняет клуб, в нем в первую очередь был заинтересован тренер той или иной команды. Тренер должен видеть, как его правильно встроить в свою систему.
«Зенит» намерен отправить Азмуна в молодежный состав? Мне бы этого не хотелось! Повторюсь — он один из лучших в нашем чемпионате, а «Зенит» солидный клуб и думаю, что они разберутся. Все стороны должны прийти к общему знаменателю, который всех устроит. Это должно быть внутреннее решение, а гадать сейчас, думаю, не стоит. Давайте дождемся официального заявления.
Из самого Зенита в некий Байер переходит...
Ещё и молодёжкой кошмарят....
Удачи Сердару !!!!
Из самого Зенита в некий Байер переходит...
Ещё и молодёжкой кошмарят....
Удачи Сердару !!!!
Глупо получится, если отправят его в аренду. А, если и отправят, как бы не сломали парня там. В прямом смысле. Это будет вообще финиш. Для руководства, имиджа клуба.
Глупо получится, если отправят его в аренду. А, если и отправят, как бы не сломали парня там. В прямом смысле. Это будет вообще финиш. Для руководства, имиджа клуба.
Именно так ты и пригласил Погребняка в "Динамо", который не играл, но бабло получал и ещё судился с клубом.
Именно так ты и пригласил Погребняка в "Динамо", который не играл, но бабло получал и ещё судился с клубом.
https://www.soccer.ru/news/1299650/mostovoy-andrey-spartak?comment=31010536comment-31010536
https://www.soccer.ru/news/1299650/mostovoy-andrey-spartak?comment=31010536comment-31010536