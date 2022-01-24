ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кобелев: «Не хотелось бы, чтобы Азмун оказался в молодёжке „Зенита“»

вчера, 21:57

Бывший иигрок «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал скандал, связанный с переходом форварда петербургской команды Сердара Азмуна в «Байер».

Азмун в последние годы является одним из лучших футболистов РПЛ. Но я не стал бы говорить, что он перерос наш чемпионат. Его будущее в Германии? Самое главное, чтобы любой игрок, который меняет клуб, в нем в первую очередь был заинтересован тренер той или иной команды. Тренер должен видеть, как его правильно встроить в свою систему.

«Зенит» намерен отправить Азмуна в молодежный состав? Мне бы этого не хотелось! Повторюсь — он один из лучших в нашем чемпионате, а «Зенит» солидный клуб и думаю, что они разберутся. Все стороны должны прийти к общему знаменателю, который всех устроит. Это должно быть внутреннее решение, а гадать сейчас, думаю, не стоит. Давайте дождемся официального заявления.

Все новости
Онопко: «Какая-то молодёжно-комсомольская компания в „Локо“ собирается»
Вчера, 23:09 Комментарии4
Официально«Сочи» объявил о подписании защитника из Словении
Вчера, 20:26 Комментарии4
ОфициальноДядюн подписал контракт с «Факелом»
Вчера, 19:21 Комментарии7
Слухи«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна
23 января Комментарии69
ОфициальноИсидор — игрок «Локомотива»
22 января ФотоКомментарии17
Официально«Рубин» объявил о трансфере нападающего «Локомотива» Лисаковича
21 января ФотоКомментарии29
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:52
У парня и так неприятности..
Из самого Зенита в некий Байер переходит...
Ещё и молодёжкой кошмарят....

Удачи Сердару !!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:41
Азмун не опускался ниже своего уровня возможностей, как напа, ни в Рубине, ни в Ростове, ни в Зените. Он заявлял о себе в двух первых командах в полный рост. Просто система не замечала его и он оставался в тени. По отдаче, работоспособности абсолютно не было вопросов.
Глупо получится, если отправят его в аренду. А, если и отправят, как бы не сломали парня там. В прямом смысле. Это будет вообще финиш. Для руководства, имиджа клуба.
pomor45
pomor45
вчера в 22:38
Почему дубль считается наказанием, позором. Молодёжи надо тесно общаться на поле с такими мастерами, как Азмун, а не только наблюдать за ними со стороны. В данной ситуации Азмун в дубле мог бы принести больше пользы, чем играя в основе спустя рукава, оберегаясь от травм.
beefs
beefs
вчера в 22:36
вот и Зенит скатился до скандала...
Tostao
Tostao
вчера в 22:31, ред.
"... в нем в первую очередь был заинтересован тренер той или иной команды."
Именно так ты и пригласил Погребняка в "Динамо", который не играл, но бабло получал и ещё судился с клубом.
Futurista
Futurista
вчера в 22:26
Хотелось бы послушать Мостового из Зенита)...

https://www.soccer.ru/news/1299650/mostovoy-andrey-spartak?comment=31010536comment-31010536
drug01
drug01
вчера в 22:18
Будем ждать итог
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
Одни скандалы в Зените...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:11
Азмун порой на поле особое рвение не демонстрировал, а уж когда заключен контракт с другим клубом - отрабатывать дай бог будет процентов на десять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Солидность руководства клуба скатится в сторону плинтуса , если они действительно решат отправить Азмуна в молодёжку . Распишутся лишний раз в своём бессилии и возможности решать проблемы .
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
В клубе разберутся. Может Азмун сам не ведал, что поступил не красиво.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:01
Ну посмотрим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100