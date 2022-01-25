«Урал» продал Адамова в «Зенит» за 5 млн евро, и это клубный рекорд. У каждого клуба РПЛ есть особый трансфер

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вчера, 21:31

Изучаем рекордные продажи.

«Урал» (2022). Арсен Адамов в «Зенит» за 5 млн евро

На днях президент «Урала» Григорий Иванов и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сыграли в теннис, заодно обсудили переход в стан чемпионов России перспективного защитника Адамова. В декабре Арсен был близок к переходу в «Локомотив», но «железнодорожники» отказались платить за трансфер 5 миллионов евро, а «Зенит» выполнил условия «Урала», обеспечив клубу из Екатеринбурга рекордную продажу. До этого самым дорогим лотом «шмелей» был Олег Шатов, проданный в «Анжи» за 3 миллиона евро 10 лет назад.

«Нижний Новгород» (2021). Мухаммад Султонов в «Торпедо» (Москва) за 25 тысяч евро

Новички Российской Премьер-Лиги лишь дважды в своей истории получали компенсацию за футболистов — 25 и 17 тысяч евро. Рекорды «Нижнего Новгорода» впереди.

«Сочи» (2021). Данил Пруцев в «Крылья Советов» за 600 тысяч евро

Сочинцы добиваются хороших результатов в РПЛ , но асами торговли пока не стали. Их лучшая продажа — Пруцев, которого купили у «Крыльев» за 800 тысяч, а год спустя вернули в Самару в обмен на 600 тысяч. А теперь Данил перешел в «Спартак» за 1.5 миллиона, и эти деньги достанутся волжанам.

«Химки» (2008). Роман Воробьев в «Сатурн» за 2.5 млн евро

«Химки» провернули свою лучшую продажу еще в прошлой жизни, причем взяли 2.5 миллиона евро с другого подмосковного клуба, который через пару лет после этого трансфера лишился профессионального статуса.

«Арсенал» (2022). Даниил Хлусевич в «Спартак» за 3 млн евро

Как и «Урал», тульский «Арсенал» обновил свой исходящий трансферный рекорд в текущее трансферное окно. О переходе Даниила Хлусевича в «Спартак» договорились еще прошлой осенью, но де-юре за новый клуб полузащитник молодежной сборной России будет заявлен в 2022 году.

«Уфа» (2018). Иван Обляков в ЦСКА за 4 млн евро

Навскидку многие назовут Зинченко, но сколько бы ни заплатил «Манчестер Сити» за украинца, непосредственно в клуб поступили 2 миллиона евро, если верить «Трансфермаркту». Больше денег в казну принес не только рекордный Обляков. Живоглядов, Фомин и Лунев тоже стоили покупателям дороже 2 миллионов евро.

«Ахмат» (2017). Далер Кузяев в «Зенит» за 4 млн евро

Далер Кузяев полностью оправдал вложенные в его трансфер средства, а «Ахмат» никого не продавал дороже. А ведь мог. Арсена Адамова ровно год назад уступили «Уралу» за скромнейшие 55 тысяч евро. Проглядели талант и упустили дивную прибыль.

«Крылья Советов» (2013). Илья Максимов в «Анжи» за 5 млн евро

Александр Соболев уже с учетом бонусов принес в казну «Крылышек» 4.5 миллиона евро, не дотянул до рекорда, установленного Ильей Максимовым, которого «Анжи» в 2013 году купил в рамках обновленного курса развития клуба после распродажи больших звезд.

«Ростов» (2020). Элдор Шомуродов в «Дженоа» за 9 млн евро

Трансфер Элдора Шомуродова в «Дженоа» позволил «Ростову» установить клубный рекорд, а узбекский форвард не растерялся в Серии A и уже играет в «Роме» у Жозе Моуриньо. В этом году «Ростов» рассчитывает обновить это достижение: Матиас Норманн проводит сезон-2021/22 в «Норвиче» на правах аренды, но летом его попытаются выгодно продать в этот или другой клуб АПЛ .

«Краснодар» (2018). Федор Смолов в «Локомотив» за 9 млн евро

В «Краснодаре» Смолов провел лучший отрезок своей карьеры, дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ . Российского форварда очень хотел видеть в «Спартаке» Массимо Каррера, но Федор перешел в другой московский клуб, за который играл с переменным успехом.

«Локомотив» (2016). Умар Ниассе в «Эвертон» за 17.9 млн евро

Сенегалец ярко провел полтора года в России (19+14 в 42 матчах за «Локо») и умчался в Англию, откуда поступило предложение, от которого «железнодорожники» не смогли отказаться. Сам Ниассе временами был неплох в АПЛ , но явно прогадал с клубом, который знаменит тренерской чехардой и неразумным распоряжением футбольными активами.

«Рубин» (2014). Саломон Рондон в «Зенит» за 18 млн евро

В начале 2014-го «Зенит» пригласил из Казани одного из самых результативных форвардов РПЛ , и венесуэлец оправдал свой статус в Санкт-Петербурге: 28 голов в 58 матчах. А полтора года спустя, когда «Зенит» обзавелся Дзюбой, Рондона отправили в «Вест Бромвич» почти за те же деньги. Рекордная продажа «Рубина» и хороший бизнес «Зенита».

«Спартак» (2018). Квинси Промес в «Севилью» за 21 млн евро

Промес блестяще играл за «Спартак» в чемпионский и постчемпионский сезон, заслужил трансфер в топ-чемпионат, но сделка получилась какой-то нелепой: ушел в последний день летнего трансферного окна, «Спартак» явно продешевил, а «Севилья» не была правильным клубом для Квинси. В итоге голландец не заиграл в Испании и транзитом через «Аякс» вернулся в «Спартак».

«Динамо» (2008). Мигель Данни в «Зенит» за 30 млн евро

Когда «Зенит» провернул эту сделку, многие крутили у виска, но время расставило всех по местам. Данни стал легендой «сине-бело-голубых», проведя на берегах Невы 9 лет, приложил ногу к восьми трофеям и становился лучшим футболистом чемпионата. Если бы не три разрыва крестообразных связок за время выступлений в Санкт-Петербурге, получилось бы еще мощнее.

ЦСКА (2018 и 2021). Александр Головин в «Монако» и Никола Влашич в «Вест Хэм» за 30 млн евро

«Армейцы» задрали планку до 30 миллионов евро в 2018 году, когда продали Александра Головина в «Монако», а прошедшим летом повторили свое достижение, взяв с «Вест Хэма» те же 30 миллионов за трансфер Николы Влашича.

«Зенит» (2016). Халк в «Шанхай СИПГ» за 55.8 млн евро