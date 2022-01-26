«Байер» хочет подписать Азмуна уже сейчас за 2-3 млн евро..))

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вчера, 13:39

«Байер» хочет подписать нападающего «Зенита» уже этой зимой.

Ранее в немецком клубе объявили о заключении контракта с 27-летним иранцем. Он должен перейти в леверкузенскую команду летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Однако журналист Патрик Бергер утверждает, что «Байер» намерен подписать Азмуна за 2-3 млн евро уже сейчас.

Трансфер Сердара сейчас зависит от того, уйдет ли из «Байера» в этом месяце нападающий Лукас Аларио, у которого есть предложения от двух клубов.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна.