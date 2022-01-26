«Байер» хочет подписать Азмуна уже сейчас за 2-3 млн евро..))

«Байер» хочет подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна уже этой зимой.
Ранее в немецком клубе объявили о заключении контракта с 27-летним иранцем. Он должен перейти в леверкузенскую команду летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».
Однако журналист Патрик Бергер утверждает, что «Байер» намерен подписать Азмуна за 2-3 млн евро уже сейчас.
Трансфер Сердара сейчас зависит от того, уйдет ли из «Байера» в этом месяце нападающий Лукас Аларио, у которого есть предложения от двух клубов.
Ранее появлялась информация, что «Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна.
Или и дальше корчить из себя стойкого, но непонятного...
Или и дальше корчить из себя стойкого, но непонятного...
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???
«Зенит» хочет подписать Патрика Шика уже сейчас за 2-3 млн евро
Но никому же об этом не рассказывает...))
«Зенит» хочет подписать Патрика Шика уже сейчас за 2-3 млн евро
Но никому же об этом не рассказывает...))
"Если кому то в европах охота быть в тепле в ближайшие зимы - нужно скорей прикупить Азмуна за любые деньги не смотря на сроки окончания контракта")))
"Если кому то в европах охота быть в тепле в ближайшие зимы - нужно скорей прикупить Азмуна за любые деньги не смотря на сроки окончания контракта")))
Ты что то напутал...
В ситуации Зенит хозяин...
У Зенита есть Азмун а у немцев нет...
Байер даёт деньги - а у Зенита они уже есть...))
Байеру нужен Азмун - а Зениту видать не особо...коль не законрактили...
Байер ждёт решения по Аларио - а Зенит через 15 минут после ухода Азмуна привезёт Альберто...
Так что всё что там "хотят в Байере"- даже не анекдот...а так... лишь повод улыбнуться Медведеву перед завтраком...))))
Ты что то напутал...
В ситуации Зенит хозяин...
У Зенита есть Азмун а у немцев нет...
Байер даёт деньги - а у Зенита они уже есть...))
Байеру нужен Азмун - а Зениту видать не особо...коль не законрактили...
Байер ждёт решения по Аларио - а Зенит через 15 минут после ухода Азмуна привезёт Альберто...
Так что всё что там "хотят в Байере"- даже не анекдот...а так... лишь повод улыбнуться Медведеву перед завтраком...))))
Ибо всем понятно что дело не в деньгах...
Мы же пещерные варвары в глазах немцев...вот и ведём себя соответственно...)))
Ибо всем понятно что дело не в деньгах...
Мы же пещерные варвары в глазах немцев...вот и ведём себя соответственно...)))
https://www.youtube.com/watch?v=-SkKrbcVk34
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???