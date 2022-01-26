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«Байер» хочет подписать Азмуна уже сейчас за 2-3 млн евро

вчера, 13:39

«Байер» хочет подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна уже этой зимой.

Ранее в немецком клубе объявили о заключении контракта с 27-летним иранцем. Он должен перейти в леверкузенскую команду летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Однако журналист Патрик Бергер утверждает, что «Байер» намерен подписать Азмуна за 2-3 млн евро уже сейчас.

Трансфер Сердара сейчас зависит от того, уйдет ли из «Байера» в этом месяце нападающий Лукас Аларио, у которого есть предложения от двух клубов.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:24
Вот будет ржака если немцы за 2-3 млн. сейчас уведут Азмуна из под носа у героя труда...😄
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:54
В игнор новости про Азмуна....уже достали сплетни...
pomor45
pomor45
вчера в 20:37
Зениту это гроши. Вопрос лишь в том, могут ли эти гроши влиять на состояние дел с ФФП УЕФА. Там и капля важна.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:15
Лучше сейчас отпустить за какие-то деньги, чем летом бесплатно. Очень не уверен что Азмун будет "рвать жилы" на играх в ЕК. Очередной "успех" манагерства Зенита.
lotsman
lotsman
вчера в 19:28
Забрать, чтобы не испортился в дубле.))
particular
particular
вчера в 19:16, ред.
Там, где Байер намерен, там Зениту остаётся только согласится...
Или и дальше корчить из себя стойкого, но непонятного...
протон
протон
вчера в 18:36
Немцам за неделю пора бы уже и понять...что в Питере абсолютно наплевать на то что там хотят в "Байере"...)))
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???
karnager
karnager
вчера в 18:24
Кокорин во весь голос смеется над этой новостью в особняке батистуты
Чист
Чист
вчера в 18:13
Зениту 2-3 лимона погоду не делает -а так марку держат
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:14
Продали бы его уже за те деньги, которые дают. Он более не стоит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:02
с овцы хоть клок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:41
Звучит так, как будто немцы обращаются к эстонцам.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:34
новые серии зимний сезон.....
lotsman
lotsman
вчера в 16:11
Надоел уже этот сериал.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:07
Ну скорее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:06
«Байер» хочет подписать Азмуна уже сейчас за 2-3 млн евро..))

«Зенит» хочет подписать Патрика Шика уже сейчас за 2-3 млн евро
Но никому же об этом не рассказывает...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:02
Скорей
"Если кому то в европах охота быть в тепле в ближайшие зимы - нужно скорей прикупить Азмуна за любые деньги не смотря на сроки окончания контракта")))
LOpp
LOpp
вчера в 15:00
если Газпром хочет, чтобы запустили Северный поток-2, придется продать Азмуна немедленно
Gunslinger
Gunslinger ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:59
А ещё у немчуры через 5 дней оконце захлопнется, а у нас оно аккурат только что открылось!!! :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Поясни...Байер - это не Газпром..))
Ты что то напутал...

В ситуации Зенит хозяин...
У Зенита есть Азмун а у немцев нет...
Байер даёт деньги - а у Зенита они уже есть...))
Байеру нужен Азмун - а Зениту видать не особо...коль не законрактили...
Байер ждёт решения по Аларио - а Зенит через 15 минут после ухода Азмуна привезёт Альберто...

Так что всё что там "хотят в Байере"- даже не анекдот...а так... лишь повод улыбнуться Медведеву перед завтраком...))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:49
Даже если бы немцы согласились перевести 5 млн...сейчас...надо было сказать что ждём 7...
Ибо всем понятно что дело не в деньгах...
Мы же пещерные варвары в глазах немцев...вот и ведём себя соответственно...)))
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 14:48
надо отдавать хоть какую то копейку получить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:46
Красавцы немцы! Красиво нагибают газпром.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:42
Для Зенита , что 2 млн, что 5 млн. - небольшая разница. Мелочь.
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:41
Питеру за неделю пора бы уже и понять что в июле Сердар придет бесплатно))) Хотя там пох!Они в танке иначе переподписали бы еще год назад))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:28
Ответ Зенита:

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:28, ред.
Немцам за неделю пора бы уже и понять...что в Питере абсолютно наплевать на то что там хотят в "Байере"...)))
Им же на чисто-германском языке сказали...
5 млн утром - Азмун вечером..
5 млн вечером - Азмун утром...
(2 млн - Азмун в июле..))))
...чего непонятного то ???
4RT
4RT
вчера в 14:27
Берите пока хоть сколько дают 😁
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:26
За такие копейки он у зенита в дубле будет полгода играть.
Cat01
Cat01
вчера в 14:26
Нет!!! Только 5..Зенит держи слово
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