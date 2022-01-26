Пирог — о Fan ID: «Стадион – это место повышенной опасности»

Дeпyтат от Краснодарского края и боксер Дмитрий Пирог прокомментировал введение в России Fan ID.
Крайне важно еще раз отметить, что никто не ставит целью некий тотальный контроль за кем-либо. По сути, система Fan ID – это закономерное развитие уже существующих систем безопасности, призванное профилактировать и предотвращать возможные эксцессы.
Очевидно, что стадион – это место повышенной опасности и требует столь же повышенных мер противодействия деструктивному поведению.
Был боксером - был приличным человеком. Стал депутатом - начал нести этот конъюнктурный бред, никакого к нему уважения не осталось.
"это закономерное развитие уже существующих систем безопасности"
Каких систем безопасности? На стадионах безопасно. Пирог, назови хоть один серьезный эксцесс на наших стадионах за последние лет 5.
"стадион – это место повышенной опасности"
И каким образом еще один документ, удостоверяющий личность, может повысить безопасность в месте повышенной опасности?
Был бы Пирог приличным человеком, он бы задал себе, в первую очередь, вопрос, для чего нужна эта система, если на стадионах безопасно.
Был боксером - был приличным человеком. Стал депутатом - начал нести этот конъюнктурный бред, никакого к нему уважения не осталось.
"это закономерное развитие уже существующих систем безопасности"
Каких систем безопасности? На стадионах безопасно. Пирог, назови хоть один серьезный эксцесс на наших стадионах за последние лет 5.
"стадион – это место повышенной опасности"
И каким образом еще один документ, удостоверяющий личность, может повысить безопасность в месте повышенной опасности?
Был бы Пирог приличным человеком, он бы задал себе, в первую очередь, вопрос, для чего нужна эта система, если на стадионах безопасно.