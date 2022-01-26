Пирог — о Fan ID: «Стадион – это место повышенной опасности»

Дeпyтат от Краснодарского края и боксер Дмитрий Пирог прокомментировал введение в России Fan ID.

Крайне важно еще раз отметить, что никто не ставит целью некий тотальный контроль за кем-либо. По сути, система Fan ID – это закономерное развитие уже существующих систем безопасности, призванное профилактировать и предотвращать возможные эксцессы.

Очевидно, что стадион – это место повышенной опасности и требует столь же повышенных мер противодействия деструктивному поведению.