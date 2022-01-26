ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Пирог — о Fan ID: «Стадион – это место повышенной опасности»

вчера, 17:54

Дeпyтат от Краснодарского края и боксер Дмитрий Пирог прокомментировал введение в России Fan ID.

Крайне важно еще раз отметить, что никто не ставит целью некий тотальный контроль за кем-либо. По сути, система Fan ID – это закономерное развитие уже существующих систем безопасности, призванное профилактировать и предотвращать возможные эксцессы.

Очевидно, что стадион – это место повышенной опасности и требует столь же повышенных мер противодействия деструктивному поведению.

Все новости
Источник: yasnonews.ru
Боярский: «Я без проблем оформлю Fan ID»
Сегодня, 00:48
Малком — о Лиге Европы: «Мы можем забраться очень высоко в плей-офф»
Вчера, 23:18
Кавазашвили — о Хендриксе: «Такие легионеры РПЛ не нужны»
Вчера, 21:10
Агент: «Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»
Вчера, 19:44
Мостовой — о Хендриксе: «Таких игроков заманивают в РПЛ большими деньгами»
Вчера, 19:30
Малком: «Юри Альберто — отличный футболист»
Вчера, 19:19
Сортировать
Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:17
Творог скис
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:16
Тогда уж метро - врата Дьявола! Там и ID не спасёт
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:36
Многослойный ты наш ! Ты хоть раз на стадионе -то был ? Или тебе Валуев рассказывал ? )) Нет ,у нас всё таки в стране две важнейшие проблемы - дураки-депутаты и дороги !
161регион
161регион
вчера в 20:46, ред.
Любой рынок или торговый центр это место повышеной опасности..... Давай и туда паспорт покупателя введем.....не, ну а кули?!
МапС
МапС
вчера в 19:33
У нас вся страна источник повышенной опасности.
particular
particular
вчера в 19:30
Теперь мы вправе ожидать зеркальных мер по отношению к концертам, форумам, партийным съездам и т.п. Терроризм и деструктивные элементы спят и видят - как бы надломить людскую гармонию и жизненный уклад...
протон
протон
вчера в 18:39
Улица тоже место повышенной опасности, может тогда введете какой нибудь пропуск, хотя подождите...
Был боксером - был приличным человеком. Стал депутатом - начал нести этот конъюнктурный бред, никакого к нему уважения не осталось.

"это закономерное развитие уже существующих систем безопасности"

Каких систем безопасности? На стадионах безопасно. Пирог, назови хоть один серьезный эксцесс на наших стадионах за последние лет 5.

"стадион – это место повышенной опасности"

И каким образом еще один документ, удостоверяющий личность, может повысить безопасность в месте повышенной опасности?

Был бы Пирог приличным человеком, он бы задал себе, в первую очередь, вопрос, для чего нужна эта система, если на стадионах безопасно.
протон
протон
вчера в 18:38
Депутат Творог что по этому поводу думает?
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Кому нечего бояться, тому и этот ID по барабану.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:13
Уже по количеству ОМОНа видно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:10
Когда говоря, что тотальный контроль здесь не при чем, скорее всего дело в тотальном контроле.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:56
Стадион - это место отдыха, таково альтернативное мнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Ну не убивают же...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100