Президент «Урала» о переходе Адамова в «Зенит»: «Так будет лучше для всех»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на переход защитника в «Зенит».

Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше.

Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» – так будет лучше для всех.