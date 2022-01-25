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Президент «Урала» о переходе Адамова в «Зенит»: «Так будет лучше для всех»

вчера, 19:41

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше.

Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» – так будет лучше для всех.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:23
Барса, МЮ - просто мрак, добавил г-н Иванов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Теперь лишь бы заиграл...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:25
Иванов еще раз пересчитал купюры и благословил лимит на легионеров.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:05
хорошие слова: "Трансфер любит тишину". Где много болтают, так результата не будет
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59
Урал заработал хорошие деньги, эту потерю переживет безболезнено, Адамов получил хороший долгосрочный контракт, а питерский клуб получил молодого перспективного игрока.
Cat01
Cat01
вчера в 19:52
Видно денег дали мешок
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:52
Самое главное, что Гриша Иванов не в обиде будет. Ему точно будет хорошо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:50
В трёх очках от пердива зато при деньгах. Как будто памперс за 5 лямов Иванов прикупил. Счастье то какое!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:49
Видимо не так всё плохо в клубе - раз отдают парня в фк ЗЕНИТ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:43
Лучьше будет только Зениту!
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