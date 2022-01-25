Боярский: «Дзюба будет играть на позиции защитника? Есть варианты»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».
Нет, я не видел этот матч, к сожалению, я знаю, что они выиграли 5:0. Если Дзюба в форме, то он на любой позиции может сыграть.
Будет ли Семак использовать его на позиции защитника в матчах РПЛ? Разумеется. Но сейчас новый игрок появился, посмотрим, насколько он защитник. Возможно, он в защите будет играть, а Дзюба опять в нападении. Там есть варианты. Думаю, что и Тимощук, и Семак думают на эту тему.
В 33 обрёл своё амплуа...
В 33 обрёл своё амплуа...