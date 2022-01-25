Боярский: «Дзюба будет играть на позиции защитника? Есть варианты»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал игру форварда команды на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».

Нет, я не видел этот матч, к сожалению, я знаю, что они выиграли 5:0. Если Дзюба в форме, то он на любой позиции может сыграть.