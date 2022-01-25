ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Боярский: «Дзюба будет играть на позиции защитника? Есть варианты»

вчера, 17:27

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».

Нет, я не видел этот матч, к сожалению, я знаю, что они выиграли 5:0. Если Дзюба в форме, то он на любой позиции может сыграть.

Будет ли Семак использовать его на позиции защитника в матчах РПЛ? Разумеется. Но сейчас новый игрок появился, посмотрим, насколько он защитник. Возможно, он в защите будет играть, а Дзюба опять в нападении. Там есть варианты. Думаю, что и Тимощук, и Семак думают на эту тему.

Все новости
Белоус: «Клубы не должны финансироваться правительством и госмонополиями»
Вчера, 23:55
Петржела: «Дзюба — это замена Ракицкому в центре обороны „Зенита“»
Вчера, 21:01
Президент «Урала» о переходе Адамова в «Зенит»: «Так будет лучше для всех»
Вчера, 19:41
Ананко — Fan ID: «Общественное мнение тоже важно»
Вчера, 17:50
Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий»
Вчера, 17:31
Шатов: «Играю в футбол без контракта и зарплаты»
Вчера, 17:18
Сортировать
Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:42
А Боярский пресс секретарь ФК "Зенит"? Про всех все знает и отвечает за всех
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:47
Ушел мушкетёр, с Дзюбой, в разведку в туман..Вернулась одна шляпа и Дзюба..🤣
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:34
Оказывается Дзюба все время на том месте играл,все таки карьеру себе загубил.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:20
После этого осталось только,три тысячи пенсионных чертей!,Боярского в нападение вместо Азмуна отрядить!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:19
В 26 лет нашёл свою команду....
В 33 обрёл своё амплуа...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:07
Дзюба готов на все - на любой позиции и в любой позе.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:07
Вратарь...почему нет?
Futurista
Futurista
вчера в 17:54
Дзюбу можно и в мушкетеры принять...есть варианты)...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:42
Мишка не равнодушен к Дзюбе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100