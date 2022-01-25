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Белоус: «Клубы не должны финансироваться правительством и госмонополиями»

вчера, 23:55

Футбольный менеджер Юрий Белоус отреагировал на намерение болельщиков российских клубов бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

Разработчики Fan ID и те, кто его подписал, не до конца вникли в суть. Все эти вещи нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом.

Лично я не вижу в этом законе ничего страшного. Если нужно будет, я постою лишний час и получу свой паспорт.

Иногда бывает так, что молодой человек хочет пригласить кого-то на футбол: девушку, родственника, еще кого-то. Это ведь очень неудобно. Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и ставить все под тотальный контроль. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю.

Футбол, помимо спорта, это еще индустрия развлечений. Если бойкот состоится, то РПЛ серьезно упадет в рейтингах.

Надо полностью переходить на рыночные механизмы. Клубы не должны финансироваться правительством и государственными монополиями. Они сами обязаны зарабатывать на продажах и покупать на ту сумму, которую заработали. Вот только тогда клубы будут бороться за каждого своего болельщика.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:52
Всё это от лукавого.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:24
Cjukfcty/ А где денеьги ?
kasyak7
kasyak7
сегодня в 01:59
Куда российскому футболу и дальше падать в рейтинге,он и без этого низкий.
Comentarios
Comentarios ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
Ну дела в клубе неплохо идут. Вообще хотел Арсенал покупать кто не знал.
Rattlehead
Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:55
Покупка Абрамовичем Челси обусловлена далеко не любовью к футболу.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:52
У "Большого Брата" уже предостаточно инструментов слежения, причем куда более эффективных, поэтому вводить для этих целей Fan ID попросту бессмысленно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:52
Начал за здравие, кончил за упокой...
kust07
kust07
сегодня в 00:45
Ага заставь эту Роднину советоваться с болельщиками,она не дипломат,а хамка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:38
Рыночной экономике тут уже 4-й десяток....ну не распространяется на футбол...ну как не старайся...наверное не тот уровень дохода населения чтоб этот спорт процветал и отказался от госковрижек...навряд ли кто то дорого будет платить за просмотр по ТВ и покупать дорогие билеты на арены...
Р.А.Абрамович же не просто так купил островной клуб...а не клуб РПфЛ
Как говаривал умный Слуцкий...Мы не Англия...мы не футбольная страна...
Если убрать из данного вида спорта господдержку то что вообще от него останется ??
8 месяцев в году снег лежит...лимит искусственно заставляет играть паспортистов сомнительного уровня...доходы населения которое готово платить за футбол не покроют и 10-ю часть того чем сейчас помогают госкорпорации...
Конечно анномалия налицо...не должен исходя из уровня игрок РПЛ получать больше чем игрок в топ-5...не должны академии годами выпускать невидимок...да всего и не перечислишь...
Я даже примерно не знаю сколько может заработать клуб РПЛ....если даже при господдержках у нас в еврокубках "20 игр - 0 побед"...

Сначала надо изменить систему...в которую входит всё что касается нашего футбола....а уж потом поднимать вопрос о целесообразности отмены господдержки...

Понятно что рано или поздно это случится....не вечно Госкорпорации будут щедры...да и олигархи выбрасывающие миллионы евро ради 9-го места тоже рано или поздно отойдут от дел....

Но не думаю что это случится в ближайшем будущем......
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:35
Согласен с Вами!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:33, ред.
Если малые клубы не поддерживать то и играть скоро не скем будет клубам покруче
minai
minai
сегодня в 00:25
Но несколько суперклубов Европы заваливают суперденьгами т.н. шейхи, т.е. Саудовские миллиардеры от нефти, и никто по этому поводу и не расстроился совсем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:18
Как я уже писал, смотря какие цели. Те, кто ходил на матчи в Европе, знает, что там, например, не составляет проблем купить билет на матч местной команды везде. Более того, те же испанские клубы массово на этом зарабатывают - там даже жалуются, что на Барселону ходят половина азиатов, у них культ Месси и они обязательно должны посетить музей и матч.

У нас же, как правильно заметил Белоус, даже чтобы сходить на футбол с девушкой, нужно, чтобы она прошла процедуру оформления Fan ID.

Кому надо, те оформят, я про фанатов, но другое дело, что этот Fan ID опять только очередной инструмент слежения скорее, типа "Большой Брат смотрит за тобой", как говорят за океаном.

Плюс опять же, в рамках нашей РПЛ, это и не обсуждалось с клубами, более того, и не могло обсуждаться. Потому что в рамках госфинансирования разговор с ними все равно был исключительно со стороны силы.
ABir
ABir
сегодня в 00:17
Сначала надо думать, советоваться, а потом принимать законы, а не наоборот
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:17
Российский футбол-деньги на ветер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:14
В нашей стране сами клубы ещё не скоро станут зарабатывать так, чтобы обеспечивать себя.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 00:11
Именно, а потом пусть в ущерб себе вводят Fan ID.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 00:10
Золотые слова!
>Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков >поставили перед фактом.
Цель этого надругательства над всеми болельщиками и любителями футбола*
>Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и >ставить все под тотальный контроль.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Тогда не будет футбола..
протон
протон
сегодня в 00:03
Звучит красиво. Но чтобы клубам зарабатывать на уровне их нынешних бюджетов, билет на матч должен стоить евро 200 минимум((
протон
протон
сегодня в 00:03
Может еще и экономика должна строиться на частном бизнесе? а дальше свободные СМИ и независимые суды?
Как можно переходить на рыночные механизмы в стране, где любой успешный бизнес, приносящий более-менее ощутимый доход и не относящийся к господами из правящих кругов, отжимается окологосударственными структурами?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Правильно,пусть клубы сами крутятся
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