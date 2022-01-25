Белоус: «Клубы не должны финансироваться правительством и госмонополиями»

Футбольный менеджер Юрий Белоус отреагировал на намерение болельщиков российских клубов бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.
Разработчики Fan ID и те, кто его подписал, не до конца вникли в суть. Все эти вещи нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом.
Лично я не вижу в этом законе ничего страшного. Если нужно будет, я постою лишний час и получу свой паспорт.
Иногда бывает так, что молодой человек хочет пригласить кого-то на футбол: девушку, родственника, еще кого-то. Это ведь очень неудобно. Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и ставить все под тотальный контроль. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю.
Футбол, помимо спорта, это еще индустрия развлечений. Если бойкот состоится, то РПЛ серьезно упадет в рейтингах.
Надо полностью переходить на рыночные механизмы. Клубы не должны финансироваться правительством и государственными монополиями. Они сами обязаны зарабатывать на продажах и покупать на ту сумму, которую заработали. Вот только тогда клубы будут бороться за каждого своего болельщика.
У нас же, как правильно заметил Белоус, даже чтобы сходить на футбол с девушкой, нужно, чтобы она прошла процедуру оформления Fan ID.
Кому надо, те оформят, я про фанатов, но другое дело, что этот Fan ID опять только очередной инструмент слежения скорее, типа "Большой Брат смотрит за тобой", как говорят за океаном.
Плюс опять же, в рамках нашей РПЛ, это и не обсуждалось с клубами, более того, и не могло обсуждаться. Потому что в рамках госфинансирования разговор с ними все равно был исключительно со стороны силы.
У нас же, как правильно заметил Белоус, даже чтобы сходить на футбол с девушкой, нужно, чтобы она прошла процедуру оформления Fan ID.
Кому надо, те оформят, я про фанатов, но другое дело, что этот Fan ID опять только очередной инструмент слежения скорее, типа "Большой Брат смотрит за тобой", как говорят за океаном.
Плюс опять же, в рамках нашей РПЛ, это и не обсуждалось с клубами, более того, и не могло обсуждаться. Потому что в рамках госфинансирования разговор с ними все равно был исключительно со стороны силы.
Р.А.Абрамович же не просто так купил островной клуб...а не клуб РПфЛ
Как говаривал умный Слуцкий...Мы не Англия...мы не футбольная страна...
Если убрать из данного вида спорта господдержку то что вообще от него останется ??
8 месяцев в году снег лежит...лимит искусственно заставляет играть паспортистов сомнительного уровня...доходы населения которое готово платить за футбол не покроют и 10-ю часть того чем сейчас помогают госкорпорации...
Конечно анномалия налицо...не должен исходя из уровня игрок РПЛ получать больше чем игрок в топ-5...не должны академии годами выпускать невидимок...да всего и не перечислишь...
Я даже примерно не знаю сколько может заработать клуб РПЛ....если даже при господдержках у нас в еврокубках "20 игр - 0 побед"...
Сначала надо изменить систему...в которую входит всё что касается нашего футбола....а уж потом поднимать вопрос о целесообразности отмены господдержки...
Понятно что рано или поздно это случится....не вечно Госкорпорации будут щедры...да и олигархи выбрасывающие миллионы евро ради 9-го места тоже рано или поздно отойдут от дел....
Но не думаю что это случится в ближайшем будущем......
Р.А.Абрамович же не просто так купил островной клуб...а не клуб РПфЛ
Как говаривал умный Слуцкий...Мы не Англия...мы не футбольная страна...
Если убрать из данного вида спорта господдержку то что вообще от него останется ??
8 месяцев в году снег лежит...лимит искусственно заставляет играть паспортистов сомнительного уровня...доходы населения которое готово платить за футбол не покроют и 10-ю часть того чем сейчас помогают госкорпорации...
Конечно анномалия налицо...не должен исходя из уровня игрок РПЛ получать больше чем игрок в топ-5...не должны академии годами выпускать невидимок...да всего и не перечислишь...
Я даже примерно не знаю сколько может заработать клуб РПЛ....если даже при господдержках у нас в еврокубках "20 игр - 0 побед"...
Сначала надо изменить систему...в которую входит всё что касается нашего футбола....а уж потом поднимать вопрос о целесообразности отмены господдержки...
Понятно что рано или поздно это случится....не вечно Госкорпорации будут щедры...да и олигархи выбрасывающие миллионы евро ради 9-го места тоже рано или поздно отойдут от дел....
Но не думаю что это случится в ближайшем будущем......