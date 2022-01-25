Белоус: «Клубы не должны финансироваться правительством и госмонополиями»

Футбольный менеджер Юрий Белоус отреагировал на намерение болельщиков российских клубов бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

Разработчики Fan ID и те, кто его подписал, не до конца вникли в суть. Все эти вещи нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом.

Лично я не вижу в этом законе ничего страшного. Если нужно будет, я постою лишний час и получу свой паспорт.

Иногда бывает так, что молодой человек хочет пригласить кого-то на футбол: девушку, родственника, еще кого-то. Это ведь очень неудобно. Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и ставить все под тотальный контроль. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю.

Футбол, помимо спорта, это еще индустрия развлечений. Если бойкот состоится, то РПЛ серьезно упадет в рейтингах.

Надо полностью переходить на рыночные механизмы. Клубы не должны финансироваться правительством и государственными монополиями. Они сами обязаны зарабатывать на продажах и покупать на ту сумму, которую заработали. Вот только тогда клубы будут бороться за каждого своего болельщика.