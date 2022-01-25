Ананко — Fan ID: «Общественное мнение тоже важно»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал бойкот болельщиков «Спартака» матчей РПЛ в связи с грядущим введением Fan ID.

Знаете, общественное мнение тоже важно. Здесь сложно высказываться, футбол без болельщиков — это же нонсенс. Я думаю, что тут надо разговаривать, двум сторонам приходить к общему знаменателю, чтобы было удобно.

Выступаю ли я сам за Fan ID или против него? Вы знаете, я не углублялся в этот момент, здесь нужно садиться двум сторонам, разговаривать, находиться комфортные условия для всех. Существует законы, которые любой гражданин должен исполнять. Надо не просто садиться и разговаривать, надо именно слышать друг друга.