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Ананко — Fan ID: «Общественное мнение тоже важно»

вчера, 17:50

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал бойкот болельщиков «Спартака» матчей РПЛ в связи с грядущим введением Fan ID.

Знаете, общественное мнение тоже важно. Здесь сложно высказываться, футбол без болельщиков — это же нонсенс. Я думаю, что тут надо разговаривать, двум сторонам приходить к общему знаменателю, чтобы было удобно.

Выступаю ли я сам за Fan ID или против него? Вы знаете, я не углублялся в этот момент, здесь нужно садиться двум сторонам, разговаривать, находиться комфортные условия для всех. Существует законы, которые любой гражданин должен исполнять. Надо не просто садиться и разговаривать, надо именно слышать друг друга.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:02
Зачем нужно общественное мнение,когда есть "электронное голосование"
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:23
В России нет законов есть инструкция и поправки к ней
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:55
Общественное мнение они не слушают, продолжают гнуть свою линию
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:47
Так садитесь уже и разговаривайте!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:18
Договариваться было бы с кем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:54
Согласен с ним...
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