Петржела: «Дзюба — это замена Ракицкому в центре обороны „Зенита“»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал игру форварда команды на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».

Видимо это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником.

В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции.