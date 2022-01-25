Петржела: «Дзюба — это замена Ракицкому в центре обороны „Зенита“»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».
Видимо это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником.
В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции.
Это - басня "Квартет"...Крылова...
«Случилось Тренеру на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы состав в порядок наш привесть:
И бутсы есть у нас, и мячики,ворота есть,
Скажи лишь нам как сесть!» —
«Чтоб футболистом быть, так надобно уменье
И ноги ваших попрямей —
Им отвечает наш Сэн-сей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в футболисты не годитесь».
И. А. Крылов 1811 год
Это - басня "Квартет"...Крылова...
«Случилось Тренеру на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы состав в порядок наш привесть:
И бутсы есть у нас, и мячики,ворота есть,
Скажи лишь нам как сесть!» —
«Чтоб футболистом быть, так надобно уменье
И ноги ваших попрямей —
Им отвечает наш Сэн-сей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в футболисты не годитесь».
И. А. Крылов 1811 год