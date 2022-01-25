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Петржела: «Дзюба — это замена Ракицкому в центре обороны „Зенита“»

вчера, 21:01

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы на позиции центрального защитника в товарищеской игре с «Жилиной».

Видимо это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником.

В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
Лишь бы автогол не забил...
9z38k8sm7shv
9z38k8sm7shv
сегодня в 04:33
Не ну а чо удобный вариант: пока атака на чужие ворота, может у штанги своих передёрнуть
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Шутка поди.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:40
На закате карьеры ...Петржела ... Как давно это было
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
Фантазии Веснухина !!!)
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:09
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05, ред.
Первое что пришло на ум после высказывания Петржелы....
Это - басня "Квартет"...Крылова...

«Случилось Тренеру на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы состав в порядок наш привесть:
И бутсы есть у нас, и мячики,ворота есть,
Скажи лишь нам как сесть!» —
«Чтоб футболистом быть, так надобно уменье
И ноги ваших попрямей —
Им отвечает наш Сэн-сей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в футболисты не годитесь».

И. А. Крылов 1811 год
протон
протон
вчера в 23:21
Подобные метаморфозы присущи только карликам вроде Андорры. У нас уровень футбола скатился, но не до такой степени.
Был такой игрок сборной-карлика, Лотар Маттеус. Тоже начинал атакующим полузащитником, а закончил либеро. Явно от недостатка игроков, откуда их в маленькой Германии набрать...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:18
Бесполезная трата времени
protest58us
protest58us ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:17
Боюсь его контент будет слишком интересен и никто в России не будет обсуждать футбол
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:42
У Дзюбы два пути.Бутсы на гвоздь или в какой нибудь условный Урал или Химки.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:11
вы что господин Властимил с голой не дружите какой Дзюба защитник от него любой игрок мало мальски беговой убежит как от стоячего
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:08
Он - рукадзюб!
drug01
drug01
вчера в 22:00
Он не потянет-лодырь!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:56
Опять начали тут популизировать этого деревянного.Кто он,чтобы о нем писать постоянно.
makkie
makkie
вчера в 21:56
Да-да, ставьте Дзюбу защитником.

Чтобы Ларссон, Тюкавин, Кордоба и другие форварды убегали от него как от стоячего. Или Дзюба удалялся в каждом матче. Учитывая его нелюбовь к Семаку - таких подстав в роли ЦЗ будет очень много )))

А вообще Петржела шутник!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:44
Даже не знаю на сколько серьёзно можно относится к словам Петержелы относительно перспектив перевода Дзюбы с позиции центр-форварда в центр обороны, тем более на замену общепризнанному мастеру своего дела, коим является Ракицкий. Конечно, если опираться на антропометрические данные Артёма и его умение играть головой, то он вполне подходит для игрока этого амплуа, но не надо забывать, что он всю свою карьеру играл в атаке и выполнял роль таранного форварда, и его манера игры на позиции защитника теперь может обернуться против него. Одно дело переходить рамки дозволенного в чужой штрафной, другое дело совершать такие же действия в своей, а этим очень умело могут пользоваться коварные соперники и тогда неприятностей не избежать. (Прошу несильно браниться на меня за эти рассуждения.) Хотя я может сильно сгущаю краски и после длительных тренировок и контрольных игр с участием в них Артёма именно на позиции в центре обороны из него получится наш питерский "Франц Беккенбауэр". Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Петржелла шутит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:41
А лет через пять Дзюбу на ворота поставят - руками то орудует неплохо.
Martini-1987
Martini-1987
вчера в 21:40
Да, да, а ещё он самая перспективная замена вратарской позиции, тем более, что ему не привыкать играть руками🤭
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:39
Артём доказал что он отличный видеоператор. Надо освободить для него место в клубе!))))
LOpp
LOpp
вчера в 21:39
А Ракицкого в нападение или куда там хохол собрался?
kust07
kust07
вчера в 21:39
Дзюба заменит Ракицкого.Да вряд-ли это будет полноценная замена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:32
Знатно Власта протроллил Зенит и Дзюбу...
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:30
На роль защитника он больше годится чем на роль нападающего.
KTS22
KTS22
вчера в 21:28
В сборную ЦЗ !!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:20
Он слишком медленный для защитника. Мелкие скоростные нападающие будут разделывать дедпула под орех.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:20
Дзюба на позицию защитника не идёт.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:16
Куда только не хотят пристроить его. Ну возьми освободи место новому молодому поколению.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:14, ред.
Представил столб с указателями в штрафной Зенита, а на них фамилии игроков..)).
Бедные кроты)
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