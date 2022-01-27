В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

В пресс-службе «Зенита» объяснили отказ клуба отпускать форварда команды в сборную Ирана. Ранее иранская сторона выразила недовольство действиями российского клуба и сообщила, что направила жалобу в ФИФА .

Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом.