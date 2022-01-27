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В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

сегодня, 10:53

В пресс-службе «Зенита» объяснили отказ клуба отпускать форварда команды Сердара Азмуна в сборную Ирана. Ранее иранская сторона выразила недовольство действиями российского клуба и сообщила, что направила жалобу в ФИФА.

Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом.

Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он — игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 15:46
Зенит подписал Азмуна до лета 22 года. Игрок обязался играть, клуб оплачивать.
Если клуб не хочет продавать игрока, до конца этого срока. По своим тактическим соображениям или по своей не дальновидности. То это дело клуба. Здесь начинают вешать ярлыки про золотые клетки, козни Зенита. Обвиняют в не порядочности и прочих грехах.
Советую одним уняться и успокоится, другим подумать. Зенит ничего не нарушал, действует согласно подписаных договоров и действующих правил. Он и Азмуна публично обвинил только в нарушении карантинных правил.
И не отпустил в сборную согласно действующих правил. Почему одни могут без согласования в ковидные времена покидать расположение клуба, другие опаздывают с подачей документов, а виноват Зенит?
1bear
1bear
сегодня в 15:20
а он и есть на карантине...
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 14:34
    протон
    протон
    сегодня в 14:18
    Скажут, что он на карантине, и разбирайтесь сколько хотите
    kust07
    kust07
    сегодня в 14:09
    Непорядочно со стороны Зенита.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:50
    А что газовики скрывают что у Азмуна положительный тест на ковид?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:35
    Игры нет, зато интриговать умеют.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 13:35
    Здоровье прежде всего
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 13:29
    Он наказан и потавлен в угол
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 12:54
    Это видимо наказание!!!!!!!!!!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:24
    Просто наказан!!!
    Kuvkil
    Kuvkil
    сегодня в 12:13
    Зенит такой зенит
    x9fup5ucmx9q
    x9fup5ucmx9q
    сегодня в 12:01
      Главный судья
      Главный судья
      сегодня в 12:00, ред.
      Точна такая же отмазка и у ЦСКА была...было бы хорошо что бы их на годик другой отстранили от ЕК ...дошло бы что они не кто и звать их не как...
      beefs
      beefs
      сегодня в 11:55
      где разум, господа хорошие???...
      particular
      particular
      сегодня в 11:48
      Давняя наша беда - жевать сопли там, где нужны зубы и надувать щёки там, где можно проявить разумную гибкость...
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 11:43
      Cкажите кто из Зенита ушел нормально ?
      Kolenok
      Kolenok
      сегодня в 11:20
      С запашком история.
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 11:15
      А как быть с коронавирусом который дал положительный результат, а затем вдруг стал отрицательным? Месть бывает изощренной, но не да такой степени, чтобы закрывать дорогу в сборную игроку в интересах отдельных представителей клуба.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 11:09
      Отлично от чего? От порядочности? Это типично для Зенита. Радуйся
      David Young
      David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 10:59
      .
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 10:59
      В этом весь Зенит(((
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 10:59
      Не отпустили в сборную, попытки перевести в дубль - все это полумеры. Есть реальные способы для наказания Азмуна:
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 10:55
      а кричали короновирус изначально
      во перевёртыши питерские
      kp9g467rn23r
      kp9g467rn23r
      сегодня в 10:55
      Так себе отмазочка
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:54
      Вот и отлично...
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