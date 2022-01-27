В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

В пресс-службе «Зенита» объяснили отказ клуба отпускать форварда команды Сердара Азмуна в сборную Ирана. Ранее иранская сторона выразила недовольство действиями российского клуба и сообщила, что направила жалобу в ФИФА.
Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом.
Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он — игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА.
Если клуб не хочет продавать игрока, до конца этого срока. По своим тактическим соображениям или по своей не дальновидности. То это дело клуба. Здесь начинают вешать ярлыки про золотые клетки, козни Зенита. Обвиняют в не порядочности и прочих грехах.
Советую одним уняться и успокоится, другим подумать. Зенит ничего не нарушал, действует согласно подписаных договоров и действующих правил. Он и Азмуна публично обвинил только в нарушении карантинных правил.
И не отпустил в сборную согласно действующих правил. Почему одни могут без согласования в ковидные времена покидать расположение клуба, другие опаздывают с подачей документов, а виноват Зенит?
Если клуб не хочет продавать игрока, до конца этого срока. По своим тактическим соображениям или по своей не дальновидности. То это дело клуба. Здесь начинают вешать ярлыки про золотые клетки, козни Зенита. Обвиняют в не порядочности и прочих грехах.
Советую одним уняться и успокоится, другим подумать. Зенит ничего не нарушал, действует согласно подписаных договоров и действующих правил. Он и Азмуна публично обвинил только в нарушении карантинных правил.
И не отпустил в сборную согласно действующих правил. Почему одни могут без согласования в ковидные времена покидать расположение клуба, другие опаздывают с подачей документов, а виноват Зенит?