ЦСКА о недопуске Медины в сборную: «Парагвай прислал вызов позже срока»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему клуб не отпустил хавбека Хесуса Медину в сборную Парагвая.

Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами ФИФА .

Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.

К тому же, на данный момент у Медины существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая.