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ЦСКА о недопуске Медины в сборную: «Парагвай прислал вызов позже срока»

вчера, 19:13

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему клуб не отпустил хавбека Хесуса Медину в сборную Парагвая.

Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами ФИФА.

Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.

К тому же, на данный момент у Медины существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:42
И куда ехать,если медицина не велит.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:01
Все нужно делать вовремя.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:59
Плохо Медина начал
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:00
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 20:00
    Ну не отпустили и не отпустили, значит нам он нужнее.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:55
    Нас на данный момент интересует больше наш клуб чем сборная Парагвая.
    drug01
    drug01
    вчера в 19:53
    Надо набрать форму
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:52
    Умудряются сразу портить отношения со страной,давшей им игрока. "Необязательное"-это не отрицательный контекст. А если болен-обоснуйте и пригласите агента,врача их сборной,а прилетит последний,или нет-другая история.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:47
    Кто не успел, тот опоздал....
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:18
    А шуму то подняли, в ФИФА жалобу грозились подать. Ларчик открывается просто, соблюдайте правила ФМФА.
    протон
    протон
    вчера в 19:14
    Пусть форму набирает, не на Олимпиаду же его вызвали в конце концов.
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