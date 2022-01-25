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Эриксен провёл тренировку с «Аяксом»

вчера, 19:56

Полузащитник Кристиан Эриксен планирует вернуться в большой футбол.

Футболист тренируется вместе с «Аяксом».

Ранее итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.

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Все комментарии
kgdn8xwk4wkf
kgdn8xwk4wkf
сегодня в 03:21
Только не надо забывать про осторожность
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:04
Рад за него здорового
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:51
Пока просто понты колотит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:57
Рисковый парень....
1 984
1 984
вчера в 20:42
Главное чтобы сердце позволило
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:19
Удачи, если так хочет играть - пусть играет, что сказать. Это большой риск конечно со стороны Эриксена. Но футбол это азарт, а если ты был в этом азарте с 6 лет, то не так легко уходить, когда тебе все врачи говорят: «Уходи, если хочешь жить!»

Теперь кажется, что Эриксен вскоре может присоединиться к команде Томаса Франка из Брентфорда по шестимесячному контракту до конца сезона, но до тех пор он набирает обороты в одном из своих старых клубов. И в этом есть позитив. В Аяксе играть или тренироваться - всегда хорошо! Скорейшего выздоровления, спокойное сердце!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:18
Приходится выбирать футбол или жизнь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:09
Игроку здоровья и успехов
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