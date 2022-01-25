Эриксен провёл тренировку с «Аяксом»

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вчера, 19:56

Полузащитник планирует вернуться в большой футбол.

Футболист тренируется вместе с «Аяксом».

Christian Eriksen is training with Ajax’s reserve team to keep up his fitness while he finds a new club.



Back where his senior career started 👏



(via @AFCAjax) pic.twitter.com/NuyCOhn65X — B/R Football (@brfootball) January 25, 2022

Ранее итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.