Эриксен провёл тренировку с «Аяксом»

Полузащитник Кристиан Эриксен планирует вернуться в большой футбол.
Футболист тренируется вместе с «Аяксом».
Christian Eriksen is training with Ajax’s reserve team to keep up his fitness while he finds a new club.— B/R Football (@brfootball) January 25, 2022
Back where his senior career started 👏
(via @AFCAjax) pic.twitter.com/NuyCOhn65X
Ранее итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.
Теперь кажется, что Эриксен вскоре может присоединиться к команде Томаса Франка из Брентфорда по шестимесячному контракту до конца сезона, но до тех пор он набирает обороты в одном из своих старых клубов. И в этом есть позитив. В Аяксе играть или тренироваться - всегда хорошо! Скорейшего выздоровления, спокойное сердце!
Теперь кажется, что Эриксен вскоре может присоединиться к команде Томаса Франка из Брентфорда по шестимесячному контракту до конца сезона, но до тех пор он набирает обороты в одном из своих старых клубов. И в этом есть позитив. В Аяксе играть или тренироваться - всегда хорошо! Скорейшего выздоровления, спокойное сердце!