АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру чемпионата в январе.
В числе номинантов значатся Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 3 победы и ничья), Юрген Клопп («Ливерпуль», 3 победы и ничья), Бруну Лаже («Вулверхэмптон», 3 победы) и Дин Смит («Норвич», 2 победы и поражение).
В декабре лучшим тренером был признан Хосеп Гвардиола.
Во-вторых, Гвардиола однозначно. Выиграл у двух топов (Челси и Арсенал) и установил рекорд АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Челси и 2 победы над середняками
Во-вторых, Гвардиола однозначно. Выиграл у двух топов (Челси и Арсенал) и установил рекорд АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Челси и 2 победы над середняками