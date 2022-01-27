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АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца

вчера, 16:12

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру чемпионата в январе.

В числе номинантов значатся Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 3 победы и ничья), Юрген Клопп («Ливерпуль», 3 победы и ничья), Бруну Лаже («Вулверхэмптон», 3 победы) и Дин Смит («Норвич», 2 победы и поражение).

В декабре лучшим тренером был признан Хосеп Гвардиола.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 20:29
Бруну и его Вулверхэмптон показали отличный результат. Надо его признать.
drug01
drug01
вчера в 16:42
Надо хорошо подумать
Elliada
Elliada
вчера в 16:36
Во-первых, в статье ошибка. МС и Ливерпуль сыграли по 3 матча (2 победы и ничья), а не по 4 матча.

Во-вторых, Гвардиола однозначно. Выиграл у двух топов (Челси и Арсенал) и установил рекорд АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Челси и 2 победы над середняками
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
Ну, будет лажа какая-то, если Лаже не признают....:)))...Вулверхемптон идет на восьмом месте, и претендует на попадание в Лигу Конференций..... Бруно Лаже выстроил отличную оборону, используя ценимые качества своих футболистов.... и эта самая оборона стала одной из лучших в Англии.... эта оборона почти сдержала натиск трех лучших команд лиги — Челси, Ливерпуля и Манчестер Сити. (двум последним командам "волки" проиграли минимально, со счетом 1:0, а вот с "синими" расписали нулевую ничью....)...
5k7rs8ffqzgx
5k7rs8ffqzgx
вчера в 16:14
Главаря португальской диаспоры надо выбрать
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