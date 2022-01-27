АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца

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вчера, 16:12

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру чемпионата в январе.

В числе номинантов значатся («Манчестер Сити», 3 победы и ничья), («Ливерпуль», 3 победы и ничья), («Вулверхэмптон», 3 победы) и («Норвич», 2 победы и поражение).

В декабре лучшим тренером был признан Хосеп Гвардиола.