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Дрейер оценил работу «Рубина» на втором сборе

вчера, 17:33

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о работе на втором зимнем сборе, который начался 27 января.

Чувствую себя хорошо. Я готов ко второму сбору, готов много тренироваться, у нас впереди три спарринга на этом сборе. Во время перерыва между сборами я оставался здесь в Турции и работал с Хави – тренером по физподготовке. Мы работали на поле и в зале. Это нужно было для меня, потому что я потерял первые 10 дней первого сбора. Сейчас начался второй сбор, после выходных все настроены хорошо, усердно работают, настроение в команде позитивное. К команде присоединились новички, они производят хорошее впечатление. Будет интересно поработать с ними и в целом со всеми ребятами.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:00
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:50
"Рубину" со Слуцким пора налаживать положение в чемпионате, от них явно чего-то более солидного ожидали.
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