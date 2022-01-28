Ганчаренко: «Зарема говорила Федуну, что Кононов вялый»

Экс-наставник «Краснодара» не исключил, что согласится поработать в «Спартаке».

Зарема рассказывала: «Я говорила Федуну, что Кононов вялый. Вот Ганчаренко – мужик, он всех в раздевалке дрючит».

«Спартак» для меня не табу? После увольнения из «Кубани» ко мне пришли болельщики команды и просто умоляли: «Только не идите в „Краснодар“». Я им сказал: «Ребят, я не могу дать вам такое обещание, потому ты не знаешь, куда повернется твоя футбольная карьера».