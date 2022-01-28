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Ганчаренко: «Зарема говорила Федуну, что Кононов вялый»

сегодня, 15:56

Экс-наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко не исключил, что согласится поработать в «Спартаке».

Зарема рассказывала: «Я говорила Федуну, что Кононов вялый. Вот Ганчаренко – мужик, он всех в раздевалке дрючит».

«Спартак» для меня не табу? После увольнения из «Кубани» ко мне пришли болельщики команды и просто умоляли: «Только не идите в „Краснодар“». Я им сказал: «Ребят, я не могу дать вам такое обещание, потому ты не знаешь, куда повернется твоя футбольная карьера».

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Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 16:38
Че там Дванолли не пора уже менять? Чот задержался он уже
particular
particular
сегодня в 16:30, ред.
Витю с двух последних мест работы попросили, т.ч. нельзя сказать, что он самый стойкий и упругий...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 16:25
Кононову 55-ть, Ганчаренко 44-ре. Так-то Зарема права...но причём здесь футбол?)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:24
Для Заремы ключевое слово "дрючит"....больше она ничего не знает...:))))
berda2003
berda2003
сегодня в 16:22
всё-таки галицкий почти провидец - хоть ч/з полгода, но рассмотрел шизофреника-14ка, это самые страшные люди, а тренеры вообще караул...
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 16:22
Лучшая похвала для Федуна..
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:20
Срочно Ганчаренко и Дзюбу в Спартак!
Они вместе в раздевалке всех отдрючат!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:15
Она всем говорила про футбол
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:06, ред.
В раздевалке любитель подрючить - это Дзюба, в душе - Черчесов, а какой у Кононова - женщине видней)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:01
"Кононов вялый, а Ганчаренко в раздевалке всех дрючит". Рассказ на грани фола. Или это Зарема такая?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:00
Никогда не говори "никогда"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:59
Про вялого просто Агонь...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:59, ред.
ТОчно это прозвучало так :"А у Кононова-вялый"! У Витюши на деле вообще ничего не нашлось.
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