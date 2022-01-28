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Кузяев: «Мы можем пройти „Бетис“ в Лиге Европы»

вчера, 17:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими. Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону. И все же я считаю, что с «Бетисом» можно играть — как и с любым соперником, сколь бы силен он не был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его.

Какие цели на вторую половину сезона? У «Зенита» каждый год цели одни и те же. Мы должны выиграть чемпионат и Кубок России, учитывая то, что в прошлом году так рано вылетели, когда проиграли дома «Арсеналу». Постараемся сейчас это исправить, настрой, как обычно, самый боевой. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но все возможно, нужно стремиться пройти как можно дальше — и порадовать наших болельщиков.

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Все комментарии
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 18:47
Не смешите!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:08
Можем,не можем это же не ромашка
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Только во сне. С Семаком это просто не возможно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:33
Теоретически возможно все... будем смотреть уже что получится на поле...
Cat01
Cat01
вчера в 17:22
Это можно
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