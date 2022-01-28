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ПСЖ может подписать Рэшфорда, если Мбаппе покинет клуб

вчера, 19:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в ПСЖ.

Парижане рассматривают англичанина в качестве замены Килиану Мбаппе, если летом он покинет клуб. ПСЖ постоянно контактирует с Рэшфордом, а сам игрок готов попробовать свои силы в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провёл 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 22:45
ну и хорошо!! мбаппе в Реал, а псж пускай берут рэшфорда!!
sash71
sash71
вчера в 21:52
ПСЖ начал скупку МЮ. Погба, Решфорд … кто следующий.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
Парижанам а точнее шейхам для начала нужно определиться с главным тренером....хотят слухи что Зидан возглавит клуб летом, а кто знает, вдруг Маурисио выиграет ЛЧ, что тогда будут шейхи делать?!
А вообще, нужно строить команду, а не сборище звезд, которые играют не за эмблему, а за деньги
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:43
Не совсем равнозначная замена
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:27
ПСЖ может всё что угодно.
particular
particular
вчера в 21:14
Пока воротилы распределяют Мбаппе и Рэшфорда, в РПЛ рукоплещут покупке Адамова...
Nazi
Nazi
вчера в 20:58
Лучше уж вообще никого не покупать, чем Решфорда..

А еще лучше продать весь аргентинский шлак (да простит меня Ди Ма, но он постарел) вместе с тренером, купить Погба да и Зизунчика в тренеры. А потом уже он сам разберется кто ему нужен..

И еще, все кто не хочет играть за Париж, пусть валят вместе с лейси и остальными аргами.. Хоть в Реал, да хоть в Барсу :)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:54
Что-то мне подсказывает, что уговорят Мбаппе остаться.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:41
Пособие как создать новость!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:41
Это неравноценная замена. Я думаю шейхи купят более звездного форварда если Мбаппе уйдет.
Cat01
Cat01
вчера в 20:28
Будем ждать что будет дальше...
протон
протон
вчера в 20:07
Мне трудно представить Рэшфорда где-то кроме МЮ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:02
Мбаппе конечно больше восторга вызывает, но на худой конец пойдет и Рэшфорд.
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