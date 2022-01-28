ПСЖ может подписать Рэшфорда, если Мбаппе покинет клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в ПСЖ.
Парижане рассматривают англичанина в качестве замены Килиану Мбаппе, если летом он покинет клуб. ПСЖ постоянно контактирует с Рэшфордом, а сам игрок готов попробовать свои силы в чемпионате Франции.
В нынешнем сезоне Рэшфорд провёл 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.
А вообще, нужно строить команду, а не сборище звезд, которые играют не за эмблему, а за деньги
А вообще, нужно строить команду, а не сборище звезд, которые играют не за эмблему, а за деньги