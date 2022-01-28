ПСЖ может подписать Рэшфорда, если Мбаппе покинет клуб

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вчера, 19:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в ПСЖ .

Парижане рассматривают англичанина в качестве замены , если летом он покинет клуб. ПСЖ постоянно контактирует с Рэшфордом, а сам игрок готов попробовать свои силы в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провёл 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.