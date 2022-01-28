Погба стал главной трансферной целью ПСЖ

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вчера, 18:47

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед».

В подписании француза заинтересован ПСЖ , который сделал игрока главной трансферной целью на лето, когда Погба может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «красными дьяволами».

Парижане уже приготовили для Поля пятилетний контракт.