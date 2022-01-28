ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Погба стал главной трансферной целью ПСЖ

вчера, 18:47

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед».

В подписании француза заинтересован ПСЖ, который сделал игрока главной трансферной целью на лето, когда Погба может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «красными дьяволами».

Парижане уже приготовили для Поля пятилетний контракт.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:52
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 19:44
    Селекция в любительских командах работает в разы лучше чем в ПСЖ. Такой разносорт в команде не один тренер не вытянет.
    sash71
    sash71
    вчера в 19:29
    ПСЖ набирает всех свободных агентов. Шейхи не хотят выбрасывать денежки на ветер.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 19:22
    Если перейдет в ПСЖ то это будет очень хорошо.
    протон
    протон
    вчера в 19:20
    Леонардо, по-моему, хочет просто уничтожить ПСЖ, собрав столько капризных и строптивых звёзд в команде
    Опыт в разводе на бабки он набрался сполна, ПСЖ его последний уровень
    Будут с Неймаром друг другу волосы красить.
    shur
    shur
    вчера в 19:13
    ...рейтинг по новостям Соккера: 1) Какорин
    2) Спартак Москва
    3) Погба
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:04
    Вот только этого им не хватает для полного "счастья")))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:53
    Если ПСЖ хочет,они это получат!
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