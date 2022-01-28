Погба стал главной трансферной целью ПСЖ

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед».
В подписании француза заинтересован ПСЖ, который сделал игрока главной трансферной целью на лето, когда Погба может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «красными дьяволами».
Парижане уже приготовили для Поля пятилетний контракт.
Опыт в разводе на бабки он набрался сполна, ПСЖ его последний уровень
Будут с Неймаром друг другу волосы красить.
Опыт в разводе на бабки он набрался сполна, ПСЖ его последний уровень
Будут с Неймаром друг другу волосы красить.
2) Спартак Москва
3) Погба
2) Спартак Москва
3) Погба