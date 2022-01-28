«Реал» поспорит с «Барселоной» за подписание Аспиликуэты

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта может стать свободным агентом этим летом.
В подписании 32-летнего защитника заинтересована «Барселона», однако теперь в борьбу за игрока вступил и «Реал», который тоже рассчитывает заполучить испанца.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта провёл 27 матчей за «Челси», записав на свой счёт 3 результативные передачи.
о передачи опыты и разную туфту!!!
о передачи опыты и разную туфту!!!
В Барселоне же нынешней, сможет играть постоянно в основе.
В Барселоне же нынешней, сможет играть постоянно в основе.