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«Реал» поспорит с «Барселоной» за подписание Аспиликуэты

вчера, 18:20

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта может стать свободным агентом этим летом.

В подписании 32-летнего защитника заинтересована «Барселона», однако теперь в борьбу за игрока вступил и «Реал», который тоже рассчитывает заполучить испанца.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провёл 27 матчей за «Челси», записав на свой счёт 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:51
Думаю в Барсу перейдет, там он получит место в старте, а в Реале будет затычкой на позиции правого крайнего защитника, вместо постоянно травмированного Карвахаля.
shur
shur
вчера в 19:07
....ничего не понимаю, У Реала и у Барсы академии , тренера, агенты, мощь неземная и что так важен старик 32 летний, в чём перспектива, только не говорите,
о передачи опыты и разную туфту!!!
NOVA
NOVA
вчера в 18:55
ну Реалу то он зачем? вот зря они хакими продали, надо было после аренды себе оставить, он бы был отличной заменой для Карвы!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:32
Время Аспи к сожалению в Челси подходит к концу. Скоро 33 года уже, провёл 10 лет в клубе. Но я бы хотел, чтобы и на следующий сезон остался в клубе, для подмены хорош, но после выздоровления Джеймса ему вновь сложно будет конкурировать с ним.
В Барселоне же нынешней, сможет играть постоянно в основе.
drug01
drug01
вчера в 18:23
Желаем удачи
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