«Реал» поспорит с «Барселоной» за подписание Аспиликуэты

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вчера, 18:20

Капитан «Челси» может стать свободным агентом этим летом.

В подписании 32-летнего защитника заинтересована «Барселона», однако теперь в борьбу за игрока вступил и «Реал», который тоже рассчитывает заполучить испанца.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провёл 27 матчей за «Челси», записав на свой счёт 3 результативные передачи.