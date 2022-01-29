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Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если покинет «Барселону» зимой

вчера, 20:24

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле с большой долей вероятности покинет клуб до конца трансферного окна.

Sky Sports сообщает, что 24-летний француз, скорее всего, присоединится к одной из команд Английской Премьер-Лиги, если покинет «Барсу» в январе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Дембеле в «Вулверхэмптоне».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:29
По моему он сильно не расстроится,если его не будут выпускать на поле,но будут платить зарплату.Ог и так,по этому принципу весь контракт отработал)))))
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 23:23
Жадный нигер с нулевым кпд и уже инвалид футбольных баталий - кому нужен этот фаворит больничных?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:00
Теперь это будет проблема англичан
1bear
1bear
вчера в 21:24
Всё "добро"ждут в Ньюкасле.......
STVA 1
STVA 1 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 21:15
Приветствую!Значит есть больные на голову!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:05, ред.
Дембеле тупой а его агент еще тупее,напоминают фильм " тупой еще тупее",требуйте и дальше 40 000000 евро,отщельники.

— Однажды Пуйоль восстанавливался после травмы, и, когда он вернулся на поле, я сказал ему: "С возвращением, капитан". Он ответил: "Заткнись и сконцентрируйся на игре", — рассказал Пике.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:59
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:58
Математические изыски Дембеле и его агента по поводу суммы его нового контракта привели к весьма плачевным результатам:
shlifen
shlifen
вчера в 20:43
Интересно, кому кроме Ньюкасла он нужен в АПЛ?? Бестолковый, травматичный, жадный, не дисциплинированный - такой набор качеств отпугнёт любой нормальный клуб.
Видимо агент Дембеле, поняв что с новым контрактом не выгорит, теперь пытается выдумать интерес к своему клиенту... И заодно "звякнул" в скайспортс.
Очень надеюсь что в конце сезона Дембеле начнёт "спуск вниз" по клубам, а-ля Балотелли, только быстрее...))
beefs
beefs
вчера в 20:35
история с дембеле в самом разгаре...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:26
Да покинь уже,задрал!
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