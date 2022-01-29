Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если покинет «Барселону» зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле с большой долей вероятности покинет клуб до конца трансферного окна.
Sky Sports сообщает, что 24-летний француз, скорее всего, присоединится к одной из команд Английской Премьер-Лиги, если покинет «Барсу» в январе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Дембеле в «Вулверхэмптоне».
Видимо агент Дембеле, поняв что с новым контрактом не выгорит, теперь пытается выдумать интерес к своему клиенту... И заодно "звякнул" в скайспортс.
Очень надеюсь что в конце сезона Дембеле начнёт "спуск вниз" по клубам, а-ля Балотелли, только быстрее...))
Видимо агент Дембеле, поняв что с новым контрактом не выгорит, теперь пытается выдумать интерес к своему клиенту... И заодно "звякнул" в скайспортс.
Очень надеюсь что в конце сезона Дембеле начнёт "спуск вниз" по клубам, а-ля Балотелли, только быстрее...))