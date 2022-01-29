Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если покинет «Барселону» зимой

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вчера, 20:24

Нападающий «Барселоны» с большой долей вероятности покинет клуб до конца трансферного окна.

Sky Sports сообщает, что 24-летний француз, скорее всего, присоединится к одной из команд Английской Премьер-Лиги, если покинет «Барсу» в январе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Дембеле в «Вулверхэмптоне».