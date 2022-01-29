«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным

«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта.
Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что клуб хочет отпустить российского форварда, выплатив ему выходное пособие. Сумму источник не называет.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Ранее появлялась информация, что «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушёл в «Фиорентину».
Вот мы смеемся, а Саша, сидя на попе ровно, миллиончики считает.) Кто из нас так умеет?)
Держись, Шурик! Не уступай буржуинам!
Раньше Шурик сидел на шконке бесплатно , и за колючкой ... А теперь сидит на лавке за бабло, на свободе и в Италии ... И фиг вы правильного пацана подвинете с такого хлебного места. Он жизнь знает не по книжкам ))
Вот мы смеемся, а Саша, сидя на попе ровно, миллиончики считает.) Кто из нас так умеет?)
Держись, Шурик! Не уступай буржуинам!
Раньше Шурик сидел на шконке бесплатно , и за колючкой ... А теперь сидит на лавке за бабло, на свободе и в Италии ... И фиг вы правильного пацана подвинете с такого хлебного места. Он жизнь знает не по книжкам ))
"Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
К итальяцам на манеж.
«Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Про контракт начнут дебаты — отвечай:
" Нет, ребяты-демократы, — здесь мне рай! "
От посылов их сурово отвернись:
"Мол, мне супер, все отлично, зашибись!"
Он сказал:" Живя в комфорте —
Не играй, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
На скамейке не помри!
В этой, мля, "Фиорентине",
Уж такие времена...
Ну так ты же не в" Рубине",
Поимей ты с них сполна! "
"Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
К итальяцам на манеж.
«Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Про контракт начнут дебаты — отвечай:
" Нет, ребяты-демократы, — здесь мне рай! "
От посылов их сурово отвернись:
"Мол, мне супер, все отлично, зашибись!"
Он сказал:" Живя в комфорте —
Не играй, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
На скамейке не помри!
В этой, мля, "Фиорентине",
Уж такие времена...
Ну так ты же не в" Рубине",
Поимей ты с них сполна! "
И это для него нормально, типа , я заработал денег ничего не делая)
Хуже всего, что всему этому способствует все, что происходит в российском футболе в последнее десятилетие. Когда за игрока с российской пропиской, чуть лучше передвигающего ноги по полю чем легионер за 200000 евро, надо платить миллионы, да еще и молоденькому подъемные выплачивать.
Как только стали платить деньги, которые игрокам их уровня в Европе не заработать в течение нескольких лет, а здесь за год. Все. Система затрещала по швам.
Очень странно в обычной жизни слышать от работодателей, что если я буду электрику платить 200000 р., он лучше работать не станет, потому что рынок, уникальных людей нет, людей этой профессии много и т.п. А вот мальчики-футболисты, оказывается достойны зарплаты в тысячах евро, хотя параметры рынка абсолютно совпадают
И это для него нормально, типа , я заработал денег ничего не делая)
Хуже всего, что всему этому способствует все, что происходит в российском футболе в последнее десятилетие. Когда за игрока с российской пропиской, чуть лучше передвигающего ноги по полю чем легионер за 200000 евро, надо платить миллионы, да еще и молоденькому подъемные выплачивать.
Как только стали платить деньги, которые игрокам их уровня в Европе не заработать в течение нескольких лет, а здесь за год. Все. Система затрещала по швам.
Очень странно в обычной жизни слышать от работодателей, что если я буду электрику платить 200000 р., он лучше работать не станет, потому что рынок, уникальных людей нет, людей этой профессии много и т.п. А вот мальчики-футболисты, оказывается достойны зарплаты в тысячах евро, хотя параметры рынка абсолютно совпадают
...саня, держись! вспомни капеллу - и ни шагу назад. пока восемь лямов не отдадут...
Прочь руки от легенды клуба
"Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна»"
можно было бы в придачу дать и премию "Разводила года")
...саня, держись! вспомни капеллу - и ни шагу назад. пока восемь лямов не отдадут...
Прочь руки от легенды клуба
"Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна»"
можно было бы в придачу дать и премию "Разводила года")
Интересно, кто тот несчастный, кто подберёт Сашу после Фиорентины?
Интересно, кто тот несчастный, кто подберёт Сашу после Фиорентины?