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«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным

вчера, 21:49

«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что клуб хочет отпустить российского форварда, выплатив ему выходное пособие. Сумму источник не называет.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

Ранее появлялась информация, что «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушёл в «Фиорентину».

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СлухиПереговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:48
Сами виноваты, не видели что ли кого брали.
протон
протон
сегодня в 03:38
Кокорин - футбольный Остап Бендер!
Вот мы смеемся, а Саша, сидя на попе ровно, миллиончики считает.) Кто из нас так умеет?)
Держись, Шурик! Не уступай буржуинам!
Раньше Шурик сидел на шконке бесплатно , и за колючкой ... А теперь сидит на лавке за бабло, на свободе и в Италии ... И фиг вы правильного пацана подвинете с такого хлебного места. Он жизнь знает не по книжкам ))
протон
протон
сегодня в 03:29
Что, думали на фраера попали? А накося, выкуси...
Tostao
Tostao
сегодня в 01:25, ред.
Рассказ Кокорина об инструктаже Газизова перед заброской во Флоренцию:

"Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
К итальяцам на манеж.
«Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Про контракт начнут дебаты — отвечай:
" Нет, ребяты-демократы, — здесь мне рай! "
От посылов их сурово отвернись:
"Мол, мне супер, все отлично, зашибись!"
Он сказал:" Живя в комфорте —
Не играй, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
На скамейке не помри!
В этой, мля, "Фиорентине",
Уж такие времена...
Ну так ты же не в" Рубине",
Поимей ты с них сполна! "
kust07
kust07 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:39
Самое ужасное ,то что ничего не изменить
протон
протон ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ужас в том, что это и есть пример для всех молодых российских футболистов. Даже с налетом романтики, в тюрьме сидел, в футбол вернулся.
И это для него нормально, типа , я заработал денег ничего не делая)
Хуже всего, что всему этому способствует все, что происходит в российском футболе в последнее десятилетие. Когда за игрока с российской пропиской, чуть лучше передвигающего ноги по полю чем легионер за 200000 евро, надо платить миллионы, да еще и молоденькому подъемные выплачивать.
Как только стали платить деньги, которые игрокам их уровня в Европе не заработать в течение нескольких лет, а здесь за год. Все. Система затрещала по швам.
Очень странно в обычной жизни слышать от работодателей, что если я буду электрику платить 200000 р., он лучше работать не станет, потому что рынок, уникальных людей нет, людей этой профессии много и т.п. А вот мальчики-футболисты, оказывается достойны зарплаты в тысячах евро, хотя параметры рынка абсолютно совпадают
протон
протон
сегодня в 00:15
Ну я что то даже не знаю, правильно ли вот так вот неуважительно выгонять единственный центр внимания к клубу после ухода Влаховича
...саня, держись! вспомни капеллу - и ни шагу назад. пока восемь лямов не отдадут...
Прочь руки от легенды клуба
"Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна»"
можно было бы в придачу дать и премию "Разводила года")
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:51
Все куда то отправляют, все куда то предлагают, другие что то предполагают, кто то что то советует, а Санек молчит , от зарплаты торчит, и чемодан пока не собирает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:41
Кокорин на уступки не пойдет. Получит все что ему положено по контракту.
kust07
kust07
вчера в 23:39
Работа мечта. Сидеть на бочке и бабло срубать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:19
Конечно глупостью, утащив Азмуна у Рубина.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 23:13
Утром стулья - вечером деньги! Кокоша - держи марку
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:11, ред.
Снимает Сашек потихоньку бабло и в ус не дует . Лечится , отдыхает и радуется жизни .Научился в остроге этой "науке"....)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:10
Саше в Москву надо,в Москве вся сила.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:06
Палки не вставляли, просто отвернулись от него. Если бы вставляли, он бы точно в Сочи не появился бы. А выгнать с клуба при таком случае, это нормально, потому что футболист проблемный, сильно портил имидж клуба. Глупостью было бы его оставлять.
makkie
makkie
вчера в 23:04
Кокорин уже давно не футболист.
Интересно, кто тот несчастный, кто подберёт Сашу после Фиорентины?
Брулин
Брулин
вчера в 23:01
Год отсидел, амнистия
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:00
Я только лишь о фактах, Зенит палки ему вставил сразу после стульев
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mike60 (раскрыть)
вчера в 22:59
Не, его Зенит сильно продинамил начиная с тюряги
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:55
Ну так какие вопросы - деньги на бочку и откупайтесь от него. Он еще вам в лицо посмеется)) Вот молодец - ему еще и приплачивают не за то чтобы он играл, а за то чтобы не играл и ушел)) Вот это кидалово!
Cat01
Cat01
вчера в 22:48
Это совсем не скоро
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:44
Во к казне Фиорентины присосался -то ! Хрен выгонишь ! ))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
в Зените норм играл до стульев) Карьеру он себе загубил сам. Вы лучше задавайтесь вопросом, почему после отсидки этот шлак, подписал спартак, с которого он еще нормально поимел денег))
figrant
figrant
вчера в 22:32
Сицилийцев подтягивать нужно, а с другими Саня даже базарить не будет. Кто кого ещё отпускать будет.
Boricku
Boricku
вчера в 22:23
Саша Кокорев не поддавайся, сиди на контракте до 2024
mike60
mike60 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:22
Да сам он себе карьеру сломал своей инфантильностью.Он в Зените неплохо играл.92 игры-34 мяча.А после этого в Сочи в 10 играх забил 7 мячей. А дальше был Спартак.В котором он уже потерял интерес к игре.Хотя даже там два гола забил. Ему бы карьеру закончить.Это было бы правильное решение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:20
С таким надо не переговоры вести, а стрелку забивать.
Naherger
Naherger
вчера в 22:13
Как про94 талант..? Спросите кокошу, он в этом эксперт
1bear
1bear
вчера в 22:13
главное.чтобы сумма отступных устроила обе стороны
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:04
Зенит сломал карьеру игроку
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