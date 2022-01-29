«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным

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вчера, 21:49

«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим о расторжении контракта.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что клуб хочет отпустить российского форварда, выплатив ему выходное пособие. Сумму источник не называет.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

Ранее появлялась информация, что «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушёл в «Фиорентину».