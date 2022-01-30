ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент «Урала» о Шатове: «Подпишем его, думаю. Тренируется хорошо»

сегодня, 09:23

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб может подписать бывшего полузащитника «Рубина» Олега Шатова.

Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, мы подпишем его.

Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, с нами и останется.

Все новости
Газизов подтвердил, что «Уфа» примет решение по Урунову в конце сезона
Сегодня, 12:42
Слухи«Зенит» надеется выручить за переход Азмуна не менее трёх млн евро
Сегодня, 12:05
СлухиЗарплату Понсе будет выплачивать не «Спартак», а «Эльче»
Вчера, 23:42
СлухиЦСКА предложил Шеке контракт на 4,5 года с зарплатой в €12 млн за весь срок
Вчера, 22:35
В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе Камано
Вчера, 18:37
Агент Шеки: «У ЦСКА действительно есть интерес к игроку»
Вчера, 17:28
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:15
всё будет хорошо, лишь бы не травмы !
galem72
galem72
сегодня в 10:24
"...тренируется он хорошо, в полную силу..."

А как играет? Хотя для урала и этого показателя хватит, чтобы писать себе игроков. ))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:00
Шатов вернулся домой!
Ну во первых Шатов достаётся Уралу бесплатно, во вторых сам Шатов не будет запрашивать большую зарплату, а скорее всего Иванов сам предложил ему сколько он будет зарабатывать.
Иванов, не смотря на свой суровый нрав с бандитскими выходками, сентиментален и к игрокам, которых уважает хорошо относится.
Удачи Шатову и Уралу!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:42
Если суперзарплату не попросит - возьмут.
протон
протон
сегодня в 09:27
Шатову, возрождения!
beefs
beefs
сегодня в 09:26
Урал - это лучшая команда для Шатова...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:25
Скорей всего, все таки подпишут.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:24
Удачи Олегу...все вернулось на круги своя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100