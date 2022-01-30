Президент «Урала» о Шатове: «Подпишем его, думаю. Тренируется хорошо»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб может подписать бывшего полузащитника «Рубина» .

Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, мы подпишем его.

Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, с нами и останется.