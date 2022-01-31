ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Базель» хочет арендовать Фёдора Чалова до конца сезона

сегодня, 13:40

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Базель». Об этом сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет.

В «Базеле» Чалов должен заменить Артура Кабрала, который перешёл в «Фиорентину».

Все новости
Слухи«Спартак» заплатит около 10 млн евро за полузащитника «Янг Бойз»
Сегодня, 15:08
В ЦСКА подтвердили переговоры с «Базелем» по аренде Чалова
Сегодня, 14:31
Гендиректор «Зенита» подтвердил, что клуб может арендовать Алипа
Сегодня, 14:11
Слухи«Зенит» намерен арендовать защитника «Кайрата» Алипа
Сегодня, 13:57
Агент подтвердил интерес клубов РПЛ к полузащитнику «Сампдории»
Сегодня, 12:02
В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Генка»
Сегодня, 11:26
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:28
Пусть попробует.
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 15:06, ред.
Когда уже Кокорина на Авито выставят? Последний день сегодня...
амурец
амурец
сегодня в 14:56
Может и получится
Накир
Накир
сегодня в 14:54
Верю в Федора...должно получится
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:51
Федя пошёл на расхват
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:39
Федор Чалов - второй Кокорин , надолго не задержиться
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:25, ред.
Как много последнее время слухов вокруг Феди. Если правда, то всё это должно случиться именно сегодня, последний день трансферов в европе как никак.
YVG
YVG
сегодня в 14:24
Базель в пердив швейцарский с этим бревном захотел?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:18
Как бы Заболотного с Обляковым куда нибудь сдать.
протон
протон
сегодня в 14:17
Неплохое место для аренды, нужна встряска Фёдору, сколько можно лавку протирать?
протон
протон
сегодня в 14:17
Сауна арендует Зарему Салихову у Спартака до утра.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:13
Наконец-то Федор нашел топ-клуб.

А кто скажет, что "Базель" не топ в Швейцарии)
beefs
beefs
сегодня в 14:02
пусть поедет посмотрит на заграницу, может что то и получиться, все лучше чем сидеть на лавке...
particular
particular
сегодня в 13:50, ред.
Базелю не мешать, Федора не отговаривать...
Мобуть срастётся...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
А вдруг Чалов расцветет?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:42, ред.
Надо успеть 31 января последний день !!!))) И лучше с выкупом до конца карьеры !!!)
Нобелю большой привет !!!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100