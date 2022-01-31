«Базель» хочет арендовать Фёдора Чалова до конца сезона

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Базель». Об этом сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет.
В «Базеле» Чалов должен заменить Артура Кабрала, который перешёл в «Фиорентину».
А кто скажет, что "Базель" не топ в Швейцарии)
А кто скажет, что "Базель" не топ в Швейцарии)
Мобуть срастётся...
Мобуть срастётся...
Нобелю большой привет !!!)
Нобелю большой привет !!!)