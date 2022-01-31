«Базель» хочет арендовать Фёдора Чалова до конца сезона

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сегодня, 13:40

Нападающий ЦСКА может перейти в «Базель». Об этом сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Фёдор Чалов покидает ЦСКА . Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет.

В «Базеле» Чалов должен заменить Артура Кабрала, который перешёл в «Фиорентину».