Менди, обвиняемого в 7 случаях изнасилования, выпустили под залог

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняют в 7 случаях изнасилования, освободили из-под стражи во время судебного заседания. Его отпустили под залог.
Игрок находился под стражей с августа 2021 года. Судебное разбирательство, которое изначально должно было пройти в январе 2022 года, перенесено на более поздний срок.
Ранее суд 3 раза отказывал Менди в освобождении под залог.
С четвертого раза получилось
Сейчас семь невест Менди будут просить суд Британии не лишать их кормильца
Многоженство же разрешено уже на Аль-Бионе?
С четвертого раза получилось
Сейчас семь невест Менди будут просить суд Британии не лишать их кормильца
Многоженство же разрешено уже на Аль-Бионе?
Если виновен пусть накажут по всей строгости. Но ведь практически всех отпускают под залог. Да это не правильно, но почему тогда сбой в системе именно на менди?
Если виновен пусть накажут по всей строгости. Но ведь практически всех отпускают под залог. Да это не правильно, но почему тогда сбой в системе именно на менди?