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Менди, обвиняемого в 7 случаях изнасилования, выпустили под залог

вчера, 18:55

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняют в 7 случаях изнасилования, освободили из-под стражи во время судебного заседания. Его отпустили под залог.

Игрок находился под стражей с августа 2021 года. Судебное разбирательство, которое изначально должно было пройти в январе 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Ранее суд 3 раза отказывал Менди в освобождении под залог.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:03
не сбежит, там всё обвинение разваливается
Сантус
Сантус
вчера в 20:47
Пардон я не в курсе,а контракт с ним разрывали или зарплата капала?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
Что-то не чисто тут.
Capral
Capral
вчера в 20:25
Уверен, сами пострадавшие- и внесли залог....
ДСА
ДСА
вчера в 19:44
Большие деньги могут сделать всё!
David Young
David Young
вчера в 19:27
Очень плохо что так.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:20
Держите этого негра,а то еще кого трах....
протон
протон
вчера в 19:16
Шейхи упорные

С четвертого раза получилось

Сейчас семь невест Менди будут просить суд Британии не лишать их кормильца

Многоженство же разрешено уже на Аль-Бионе?
протон
протон
вчера в 19:16
Хех) перевели в тюрьму в Манчестер и отпустили под залог :)) после 3 отказов)
Если виновен пусть накажут по всей строгости. Но ведь практически всех отпускают под залог. Да это не правильно, но почему тогда сбой в системе именно на менди?
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:14
Странное решение
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 19:12
Это мера пресечения. На самом деле странно - он находился в тюрьме, как в мере пресечения, для того чтобы не дать повлиять на ход следствия (дать грубо говоря взятки), а теперь его выпускают. Что изменилось? Непонятно
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:11
За восьмым отправился
Elliada
Elliada
вчера в 19:09
Сбежит в Африку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Вот он опять до баб дорвётся....
beefs
beefs
вчера в 18:56
Это же ещё не решение...
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