Менди, обвиняемого в 7 случаях изнасилования, выпустили под залог

1641570938

вчера, 18:55

Защитника «Манчестер Сити» , которого обвиняют в 7 случаях изнасилования, освободили из-под стражи во время судебного заседания. Его отпустили под залог.

Игрок находился под стражей с августа 2021 года. Судебное разбирательство, которое изначально должно было пройти в январе 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Ранее суд 3 раза отказывал Менди в освобождении под залог.