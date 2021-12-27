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«Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против Газизова

сегодня, 12:36

Адвокат Александр Добровинский заявил, что «Спартак» может попытаться добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова.

Гендиректор такого клуба должен выкатить план, сделать его публичным, потому что у нас народный клуб «Спартак», по крайней мере, он на это претендует. Не было сделано, на мой взгляд, ничего.

Он не получает денег на основании того, что «Спартак» вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. «Спартак» подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел — Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Его принимает в «Спартак» гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на 5 лет. Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе». А кто папа?

Если «Спартак» начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество. Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой — как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:05
Соболев в «Крыльях» получал 1,2 млн рублей в месяц, а в Спартаке стал получать 10,5 млн рублей. А сколько агенты нагрели... То есть этот трансфер тоже долна проверить прокуратура?
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 16:52
Все что соприкасается со спартаком сильно попахивает...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 16:39
Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Он берет его на 900 тысяч евро. в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296848/gazizov-shamil-spartak
Да и по Кокорину подписной бонус на 4 ляма был странный!
sash71
sash71
сегодня в 16:21
Чем дальше в лес тем больше дров. Для не посвященных людей в тонкости футбольных хитросплетений ! В этой среде, и не только, было и есть коррупционная составляющая, которая всегда присутствовала при составлении трудовых соглашений (контракта) с игроком или лицом претендующим на какую либо должность в клубе, ПФЛ, Минспорта итд. Пример с Газизовым может действительно явиться неким прецедентом при котором всё тайное и скрытое от публики с глаз долой полезет из всех щелей.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:00
вот такой весь российский футбол ... в этом случае еврей с башкиром не поделили корыто...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 15:41
Что именно? Как много игроков перешло в Спартак за более низкую или текущую трансферную стоимость и без повышения зарплаты?
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 15:13
А кто папа? Развязка то будет?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 15:08
Статью для начала прочитайте!
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 14:51, ред.
Надо! Надо расследовать дело по полной программе. Начиная с вопроса - как у бывого министра нефтегазовой промышленности СССР некоего Вагита оказались в личном кармане 3 лучших нефтегазовых компании страны. Потом разобраться треба - за каки таки услуги бывый замполит, а ныне всем известный старик Салихов, был вознагражден сиим Вагитом столь жирным куском. Потом разбирайтесь - как бывый народный клуб оказался карманной игрушкой вышеозначенного старика и гламурной забавой его ханум. Ну, а потом и до Газизова доберетесь. Но приоритеты - см. выше.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:47, ред.
вы о чем? о "возбуждениях колебаний"?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:21
Зная за собой грешки, как можно лезть в рукопашную? Тем более с Федуном...
4RT
4RT
сегодня в 14:19
Давно его уже надо в клетку посадить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:13
Хорошо, что папа, а не папик 🤣😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
а кто папа? папа стакан портвейна
Серж 129
Серж 129
сегодня в 13:42
Татарина посадят 100% за такие махинации
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:40
.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 13:39
Газизову надо было не как баба на рынке кричать о расписке ,а тихонько делать свои дела и если это был разговор двух мужиков, то и надо было тихонько решать с Федуном сам,а чего он молчал тогда год назад ,когда ушел со Спартака? Нехороший человек
ДСА
ДСА
сегодня в 13:38
Битва ожидается знатная.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:37
lotsman
lotsman
сегодня в 13:37, ред.
Какой уж тут футбол, когда верхи грызутся. Тут уже не до футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Бедный Газизов,дайте ему возможность потратить наварованное,а патом уголовное дело уже и заводите!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:22
beefs
beefs
сегодня в 13:18
интрига раскручивается, чем же это все закончится...
Cat01
Cat01
сегодня в 13:17
Спартак всё может
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:15
Очень похоже, что республика не хочет давать деньги под Шамиля и Мирзагулова.
Два прохиндея, чья цель набить свои карманы. А страдает Уфа.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:14
Газизов хотел срубить деньги с Федуна?
В итоге еще сам должен останется.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:11
По наказу Путина замочат в туалете.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:10, ред.
По моему вы в своих игрищах , так можете вообще потерять клуб. Уж больно много уже шума было и продолжается вокруг и внутри Спартака, как ни у одного клуба в России такого нет. Если уж начать копаться в вашей бухгалтерии и без дел Газизова, там такое болото может быть, что всех бывших и нынешних менеджеров и чиновников связанных со Спартаком можно будет сажать. Лучше уж не начинайте с Газизовым с позиции силы разговаривать, потопит многих вместе с собой. Уж во внутренней футбольной кухне он уж точно больше Федуна знает и делает.
Моё субъективное мнение, ни с кем спорить не собираюсь. Всем Добра !!!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:05
А какие с Кокориным махинации? Взяли за так - продали за нормальные деньги. А с Уруновым? Тут же пели, что это чуть ли не новая инкарнация Месси и теперь все узбеки за Спартак?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:57
Если дело дойдёт до уголовщины то на федуна можно повесить гораздо больше статей чем на Газизова, каждый день мы видим воочию уголовщинв со стороны федуна.
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