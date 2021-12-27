«Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против Газизова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что «Спартак» может попытаться добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова.

Гендиректор такого клуба должен выкатить план, сделать его публичным, потому что у нас народный клуб «Спартак», по крайней мере, он на это претендует. Не было сделано, на мой взгляд, ничего.

Он не получает денег на основании того, что «Спартак» вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. «Спартак» подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел — Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Его принимает в «Спартак» гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на 5 лет. Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе». А кто папа?

Если «Спартак» начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество. Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой — как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет.