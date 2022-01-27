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«Краснодар» убрал Кордобу из заявки на сезон

вчера, 17:28

«Краснодар» убрал из заявки на сезон РПЛ нападающего Джона Кордобу.

Такое решение связано с тем, что форвард не успеет восстановиться от травмы до конца чемпионата, а «Краснодар» хочет освободить легионерскую позицию.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:35
Жаль, хорошо начал сезон, но травма все подгадила....
Ну будет спокойно востанавливаться и готовиться к следующему сезону, надеюсь принесет быкам еще много пользы, а пока здоровья....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:33
Один из немногих стóящих легов. Для быков совсем нехорошо.
протон
протон
вчера в 20:54
Потеря потерь. Очень жаль
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:29
Да он восстановится и наберет форму к маю...но все же была надежда что Вандерсону дадут паспорт...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02
Руководству виднее.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:56
Это просто повод.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:36
Игрок должен быть в форме и здоров.
h7x9yx8ccu4f
h7x9yx8ccu4f
вчера в 17:35
Серьёзная потеря для быков
Cat01
Cat01
вчера в 17:33
Уже стал не нужен???
Cat01
Cat01
вчера в 17:31
Почему сделали 50% возврат выигранной ставки 812237 сегодня
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