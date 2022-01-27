«Краснодар» убрал Кордобу из заявки на сезон

«Краснодар» убрал из заявки на сезон РПЛ нападающего Джона Кордобу.
Такое решение связано с тем, что форвард не успеет восстановиться от травмы до конца чемпионата, а «Краснодар» хочет освободить легионерскую позицию.
«Краснодар» убрал из заявки на сезон РПЛ нападающего Джона Кордобу.
Такое решение связано с тем, что форвард не успеет восстановиться от травмы до конца чемпионата, а «Краснодар» хочет освободить легионерскую позицию.
Ну будет спокойно востанавливаться и готовиться к следующему сезону, надеюсь принесет быкам еще много пользы, а пока здоровья....
Ну будет спокойно востанавливаться и готовиться к следующему сезону, надеюсь принесет быкам еще много пользы, а пока здоровья....