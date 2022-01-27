«Краснодар» убрал Кордобу из заявки на сезон

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вчера, 17:28

«Краснодар» убрал из заявки на сезон РПЛ нападающего .

Такое решение связано с тем, что форвард не успеет восстановиться от травмы до конца чемпионата, а «Краснодар» хочет освободить легионерскую позицию.